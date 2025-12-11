Відео
Головна Фінанси В одному з міст України можуть ввести податкові канікули — деталі

В одному з міст України можуть ввести податкові канікули — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 08:45
В одному з міст України можуть ввести податкові канікули для бізнесу — що відомо
Гроші в руках та калькулятор. Фото: УНІАН

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров ініціював запровадження податкових канікул для місцевого бізнесу з 1 січня та до кінця 2026 року. Відповідне подання він вніс до Запорізької міської ради. 

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

"Бізнес прифронтового міста — на межі виживання і потребує підтримки", — наголосив Федоров у дописі.

З якими проблемами зіткнувся бізнес Запоріжжя

У тексті подання йдеться про те, що наближеність лінії фронту кратно підвищує системні ризики, обсяги руйнувань та збитків підприємців у Запоріжжі.

Зокрема, за оцінками Державної електронної системи обліку руйнувань, з початку воєнного стану загальна сума збитків підприємств області складає 7,2 млрд грн, за січень-листопад 2025 року підприємства області вже зазнали руйнувань на 1,8 млрд грн.

Світовий банк оцінив збитки Запорізької області у 61,2 млрд дол., що є найбільшим показником серед прифронтових регіонів.

Серед інших негативних наслідків також істотно погіршився фінансовий стан субʼєктів господарювання. Так, у порівнянні з довоєнним періодом:

  • більше ніж на 35 % зменшилася кількість прибуткових субʼєктів господарювання — до 3 520 од. (проти 5 473 од.);
  • більше ніж вдвічі скоротилась ефективність та прибутковість бізнесу — до 2,5 % (проти 6,7 %);
  • майже удвічі скоротилася кількість малих та середніх підприємств, котрі сплачують податки (84,1 тисячі проти 42,6 тисячі);
  • зменшилась кількість зайнятого населення в середньому та малому бізнесі, у тому числі ФОПів — до 75,4 тис.

"На сьогодні відсутня реальна можливість забезпечити повне державне фінансування, спрямоване на відновлення пошкоджених або зруйнованих обʼєктах бізнесу, обʼєктивну компенсацію завданих збитків тощо", — наголошується в документі.

Від яких податків пропонують звільнити бізнес Запоріжжя

Федоров у поданні наголосив на необхідності запровадження заходів щодо зменшення податкового навантаження на місцевий бізнес. Очільник ОВА закликав Запорізьку міську раду прийняти рішення щодо податкових пільг для бізнесу в обласному центрі до кінця 2026 року:

  • звільнення від плати за землю;
  • звільнення від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Він також зауважив, що ідентичний механізм підтримки місцевого бізнесу запроваджено та ефективно використовується Харківською міською радою.

Раніше ми розповідали, що Асоціація прифронтових міст та громад лобіюватиме збереження 64% ПДФО для прифронтових міст та громад.

Також дізнавайтеся, які ризики, на думку експерта, можуть виникнути для малого бізнесу та бюджету у разі запровадження ПДВ для ФОПів.

податки Запоріжжя Іван Федоров бізнес пільги
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
