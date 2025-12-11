В одному з міст України можуть ввести податкові канікули для бізнесу — що відомо

Гроші в руках та калькулятор. Фото: УНІАН

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров ініціював запровадження податкових канікул для місцевого бізнесу з 1 січня та до кінця 2026 року. Відповідне подання він вніс до Запорізької міської ради.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Бізнес прифронтового міста — на межі виживання і потребує підтримки", — наголосив Федоров у дописі.

З якими проблемами зіткнувся бізнес Запоріжжя

У тексті подання йдеться про те, що наближеність лінії фронту кратно підвищує системні ризики, обсяги руйнувань та збитків підприємців у Запоріжжі.

Зокрема, за оцінками Державної електронної системи обліку руйнувань, з початку воєнного стану загальна сума збитків підприємств області складає 7,2 млрд грн, за січень-листопад 2025 року підприємства області вже зазнали руйнувань на 1,8 млрд грн.

Світовий банк оцінив збитки Запорізької області у 61,2 млрд дол., що є найбільшим показником серед прифронтових регіонів.

Серед інших негативних наслідків також істотно погіршився фінансовий стан субʼєктів господарювання. Так, у порівнянні з довоєнним періодом:

більше ніж на 35 % зменшилася кількість прибуткових субʼєктів господарювання — до 3 520 од. (проти 5 473 од.);

більше ніж вдвічі скоротилась ефективність та прибутковість бізнесу — до 2,5 % (проти 6,7 %);

майже удвічі скоротилася кількість малих та середніх підприємств, котрі сплачують податки (84,1 тисячі проти 42,6 тисячі);

зменшилась кількість зайнятого населення в середньому та малому бізнесі, у тому числі ФОПів — до 75,4 тис.

"На сьогодні відсутня реальна можливість забезпечити повне державне фінансування, спрямоване на відновлення пошкоджених або зруйнованих обʼєктах бізнесу, обʼєктивну компенсацію завданих збитків тощо", — наголошується в документі.

Від яких податків пропонують звільнити бізнес Запоріжжя

Федоров у поданні наголосив на необхідності запровадження заходів щодо зменшення податкового навантаження на місцевий бізнес. Очільник ОВА закликав Запорізьку міську раду прийняти рішення щодо податкових пільг для бізнесу в обласному центрі до кінця 2026 року:

звільнення від плати за землю;

звільнення від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Він також зауважив, що ідентичний механізм підтримки місцевого бізнесу запроваджено та ефективно використовується Харківською міською радою.

