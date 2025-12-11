В одном из городов Украины могут ввести налоговые каникулы для бизнеса — что известно

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров инициировал введение налоговых каникул для местного бизнеса с 1 января и до конца 2026 года. Соответствующее представление он внес в Запорожский городской совет.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

"Бизнес прифронтового города — на грани выживания и нуждается в поддержке", — отметил Федоров в заметке.

С какими проблемами столкнулся бизнес Запорожья

В тексте представления говорится о том, что приближенность линии фронта кратно повышает системные риски, объемы разрушений и убытков предпринимателей в Запорожье.

В частности, по оценкам Государственной электронной системы учета разрушений, с начала военного положения общая сумма убытков предприятий области составляет 7,2 млрд грн, за январь-ноябрь 2025 года предприятия области уже понесли разрушения на 1,8 млрд грн.

Всемирный банк оценил убытки Запорожской области в 61,2 млрд долл., что является наибольшим показателем среди прифронтовых регионов.

Среди других негативных последствий также существенно ухудшилось финансовое состояние субъектов хозяйствования. Так, по сравнению с довоенным периодом:

более чем на 35 % уменьшилось количество прибыльных субъектов хозяйствования — до 3 520 ед. (против 5 473 ед.);

более чем вдвое сократилась эффективность и прибыльность бизнеса — до 2,5 % (против 6,7 %);

почти вдвое сократилось количество малых и средних предприятий, которые платят налоги (84,1 тысячи против 42,6 тысячи);

уменьшилось количество занятого населения в среднем и малом бизнесе, в том числе ФЛП — до 75,4 тыс.

"На сегодня отсутствует реальная возможность обеспечить полное государственное финансирование, направленное на восстановление поврежденных или разрушенных объектах бизнеса, объективную компенсацию нанесенного ущерба и т.д.", — отмечается в документе.

От каких налогов предлагают освободить бизнес Запорожья

Федоров в представлении отметил необходимость введения мер по уменьшению налоговой нагрузки на местный бизнес. Глава ОВА призвал Запорожский городской совет принять решение о налоговых льготах для бизнеса в областном центре до конца 2026 года:

освобождение от платы за землю;

освобождение от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Он также отметил, что идентичный механизм поддержки местного бизнеса введен и эффективно используется Харьковским городским советом.

Ранее мы рассказывали, что Ассоциация прифронтовых городов и громад будет лоббировать сохранение 64% НДФЛ для прифронтовых городов и громад.

Также узнавайте, какие риски, по мнению эксперта, могут возникнуть для малого бизнеса и бюджета в случае введения НДС для ФЛП.