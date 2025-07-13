Як з'явився долар у США — історія виникнення найвпливовішої валюти у світі

Американські долари. Фото: УНІАН

У 2025 році усім відомо, що американський долар — основна міжнародна валюта, яка використовують під час фінансових операцій усі країни світу. Однак колись усе було по-іншому.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Як і у США з'явилася перша валюта

Коли на території сучасних Сполучених Штатів Америки (США) з'явилися перші поселенці, то вони привезли з собою золото та англійські монети, пише BBC. Однак грошей у них було небагато, тож незабаром вони запропонували корінним народам бартер: кукурудзу, труску або тютюн вони обмінювали на потрібні їм речі, продукти чи послуги. Тим часом влада Великої Британії, під протекторатом якої на той час перебували США, забороняла колоністам експортувати золоті монета та карбувати власні гроші.

Війна та поява континентального долара

Це призвело до того, що у 1776 році колоністи проголосили Декларацію незалежності, а у 1783 році їм вдалося звільнитися з-під влади Великої Британії.

"Конгрес випустив величезну кількість паперових купюр, щоб платити, одягати, озброювати та годувати свої війська та оснащувати наші кораблі; і за допомогою цих купюр, без податків протягом перших трьох років, вони воювали й завдавати ударів одній з наймогутніших країн Європи,

— писав один із батьків-засновників США Бенджамін Франклін.

Континентальний долар США у 1776 році. Скриншот: eBay

Ці паперові банкноти – фактично боргові розписки, називалися континентальним доларом — на честь Континентального конгресу.

Долар в США

У 1785 році долар офіційно визнали валютою США. Перші доларові купюри були надруковані за 70 років після цього — у 1861 році. Ці банкноти американці назвали "грінбеки" (greenbacks), оскільки зворотний бік грошей був із зеленим забарвленням.

Грінбеки зразка 1863 року. Скриншот: eBay

Нагадаємо, що українцям іноді доволі складно обміняти деякі банкноти доларів. Йдеться про гроші, які випустили у 1996 році.

Також ми розповідали про іноземну валюту, які можуть конфіскувати під час перетину кордону. Так, проблеми виникнуть з незадекларованою готівкою на суму понад 10 000 євро в еквіваленті.