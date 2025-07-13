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Главная Финансы В обращении был не доллар — какие деньги ценились в США раньше

В обращении был не доллар — какие деньги ценились в США раньше

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 22:04
Как появился доллар в США — история возникновения самой влиятельной валюты в мире
Американские доллары. Фото: УНИАН

В 2025 году всем известно, что американский доллар — основная международная валюта, которую используют при финансовых операциях все страны мира. Однако когда-то все было по-другому.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Как и в США появилась первая валюта

Когда на территории современных Соединенных Штатов Америки (США) появились первые поселенцы, то они привезли с собой золото и английские монеты, пишет BBC. Однако денег у них было немного, поэтому вскоре они предложили коренным народам бартер: кукурузу, треску или табак они обменивали на нужные им вещи, продукты или услуги. Тем временем власти Великобритании, под протекторатом которой в то время находились США, запрещали колонистам экспортировать золотые монеты и чеканить собственные деньги.

Война и появление континентального доллара

Это привело к тому, что в 1776 году колонисты провозгласили Декларацию независимости, а в 1783 году им удалось освободиться из-под власти Великобритании.

"Конгресс выпустил огромное количество бумажных купюр, чтобы платить, одевать, вооружать и кормить свои войска и оснащать наши корабли; и с помощью этих купюр, без налогов в течение первых трёх лет, они воевали и наносили удары одной из самых могущественных стран Европы,
— писал один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин.

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Континентальный доллар США в 1776 году. Скриншот: eBay

Эти бумажные банкноты — фактически долговые расписки, назывались континентальным долларом - в честь Континентального конгресса.

Доллар в США

В 1785 году доллар официально признали валютой США. Первые долларовые купюры были напечатаны через 70 лет после этого — в 1861 году. Эти банкноты американцы назвали "гринбэки" (greenbacks), поскольку обратная сторона денег была с зеленой окраской.

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Гринбеки образца 1863 года. Скриншот: eBay

Напомним, что украинцам иногда довольно сложно обменять некоторые банкноты долларов. Речь идет о деньгах, которые выпустили в 1996 году.

Также мы рассказывали об иностранной валюте, которые могут конфисковать при пересечении границы. Так, проблемы возникнут с незадекларированной наличностью на сумму более 10 000 евро в эквиваленте.

США торговля доллар Великобритания валюта війна
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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