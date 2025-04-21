Цены на продукты в Украине - как выросла стоимость за год

В НБУ рассказали, как изменились цены в Украине за год
Цены в Украине выросли на 14,6% по сравнению с мартом прошлого года. В ближайшие годы инфляция должна стабилизироваться.
Об этом сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире День.LIVE.
Что известно о росте цен в Украине
"Это большая цифра, но Нацбанк и прогнозировал такой рост цен", — заявил он.
При этом Фурман прогнозирует, что до конца этого года темпы роста цен замедлятся, и инфляция составит 8,7%.
Он также отметил, что в 2026-2027 годах инфляция должна стабилизироваться на уровне 5%, что станет важным фактором для обеспечения экономического роста страны.
Напомним, цены на яйца в начале марта снова выросли в АТБ. Сеть супермаркетов продает нефасованный продукт немного дешевле, чем упакованный. Хотя в январе и феврале стоимость была намного меньше.
Также мы писали, куда пойти украинцам в Германии, чтобы купить продукты дешевле. Существует немало супермаркетов с доступными ценами и широким ассортиментом товаров. А многие выбирают рынки вместо магазинов, потому что там часто устанавливают скидки.
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