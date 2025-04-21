Цены на продукты в Украине - как выросла стоимость за год

Цены на продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены в Украине выросли на 14,6% по сравнению с мартом прошлого года. В ближайшие годы инфляция должна стабилизироваться.

Об этом сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире День.LIVE.

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"Это большая цифра, но Нацбанк и прогнозировал такой рост цен", — заявил он.

При этом Фурман прогнозирует, что до конца этого года темпы роста цен замедлятся, и инфляция составит 8,7%.

Он также отметил, что в 2026-2027 годах инфляция должна стабилизироваться на уровне 5%, что станет важным фактором для обеспечения экономического роста страны.

Напомним, цены на яйца в начале марта снова выросли в АТБ. Сеть супермаркетов продает нефасованный продукт немного дешевле, чем упакованный. Хотя в январе и феврале стоимость была намного меньше.

Также мы писали, куда пойти украинцам в Германии, чтобы купить продукты дешевле. Существует немало супермаркетов с доступными ценами и широким ассортиментом товаров. А многие выбирают рынки вместо магазинов, потому что там часто устанавливают скидки.