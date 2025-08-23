Збирання дров у лісі — чи законно збирати там ресурси

Чоловік ріже дрова. Фото: УНІАН

Заготівля дров — відповідальний процес, для якого потрібно володіти деякими навичками. Також важливо знати про вимоги чинного законодавства та діяти відповідно до приписаних правил.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що потрібно знати про збирання дров у лісі

Використання лісових ресурсів країни регулюється Лісовим кодексом України. У ньому, зокрема йдеться про те, що збирати ресурси у лісі люди можуть в межах загального та спеціального використання.

Так, на підставі загального використання громадяни можуть збирати в особистих цілях та без будь-якого дозволу від органів:

квіти;

ягоди;

горіхи;

дикорослі трави;

лікарські рослини;

гриби та інше.

Натомість спеціальне використання — це, простими словами, спеціальні лісорубні квитки. Їхня наявність означає, що постійний лісокористувач має виключні права, щоб заготовити деревину.

Сухі, мертві або повалені дерева, а також їхні частини, які лежать на поверхні через стихійні лиха, є лісовими ресурсами, що належать державі. Тож забрати ці ресурси собі можуть лише власники лісів або постійні лісокористувачі, якщо мають спеціальні дозволи.

Мертва деревина допомагає зберігати вологу та мінерали, є середовищем для мохів і лишайників, а також формує стабільний мікроклімат, сприяючи росту молодих дерев. Тож важливо знати, що збирання громадянами сухостою, відмерлих сухих гілок чи інших частин дерев на території лісового фонду вважається незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів. Це кримінальне правопорушення, і за статтею 185 Кримінального кодексу, карається штрафом та сплатою завданих збитків.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Кабмін України погодив виділити грошову підтримку громадянам з прифронтових територій. Так, українці отримають по 19, 4 тисячі гривень на придбання дров, вугілля або торфу для опалення.

Раніше ми розповідали, що готуватися до опалювального сезону краще заздалегідь і літо — ідеальний час, щоб це робити. Якщо купити дрова у червні, липні або серпні — це допоможе заощадити та уникнути осінньої метушні. Дізнавайтесь також, хто з українців ризикує залишитися без опалення у домівках цієї зими.