Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В ліс по дрова — про які нюанси мають знати українці

В ліс по дрова — про які нюанси мають знати українці

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 13:35
Збирання дров у лісі — чи законно збирати там ресурси
Чоловік ріже дрова. Фото: УНІАН

Заготівля дров — відповідальний процес, для якого потрібно володіти деякими навичками. Також важливо  знати про вимоги чинного законодавства та діяти відповідно до приписаних правил.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що потрібно знати про збирання дров у лісі

Використання лісових ресурсів країни регулюється Лісовим кодексом України. У ньому, зокрема йдеться про те, що збирати ресурси у лісі люди можуть в межах загального та спеціального використання. 

Так, на підставі загального використання громадяни можуть збирати в особистих цілях та без будь-якого дозволу від органів: 

  • квіти;
  • ягоди;
  • горіхи;
  • дикорослі трави;
  • лікарські рослини;
  • гриби та інше.

Натомість спеціальне використання — це, простими словами, спеціальні лісорубні квитки. Їхня наявність означає, що постійний лісокористувач має виключні права, щоб заготовити деревину.

Сухі, мертві або повалені дерева, а також їхні частини, які лежать на поверхні через стихійні лиха, є лісовими ресурсами, що належать державі. Тож забрати ці ресурси собі можуть лише власники лісів або постійні лісокористувачі, якщо мають спеціальні дозволи.

Мертва деревина допомагає зберігати вологу та мінерали, є середовищем для мохів і лишайників, а також формує стабільний мікроклімат, сприяючи росту молодих дерев. Тож важливо знати, що збирання громадянами сухостою, відмерлих сухих гілок чи інших частин дерев на території лісового фонду вважається незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів. Це кримінальне правопорушення, і за статтею 185 Кримінального кодексу, карається штрафом та сплатою завданих збитків.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Кабмін України погодив виділити грошову підтримку громадянам з прифронтових територій. Так, українці отримають по 19, 4 тисячі гривень на придбання дров, вугілля або торфу для опалення

Раніше ми розповідали, що готуватися до опалювального сезону краще заздалегідь і літо — ідеальний час, щоб це робити. Якщо купити дрова у червні, липні або серпні — це допоможе заощадити та уникнути осінньої метушні. Дізнавайтесь також, хто з українців ризикує залишитися без опалення у домівках цієї зими. 

зима ліс опалення заготівля на зиму дрова
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації