Сбор дров в лесу — законно ли собирать там ресурсы

Заготовка дров — ответственный процесс, для которого нужно обладать некоторыми навыками. Также важно знать о требованиях действующего законодательства и действовать в соответствии с предписанными правилами.

Что нужно знать о сборе дров в лесу

Использование лесных ресурсов страны регулируется Лесным кодексом Украины. В нем, в частности говорится о том, что собирать ресурсы в лесу люди могут в пределах общего и специального использования.

Так, на основании общего использования граждане могут собирать в личных целях и без какого-либо разрешения от органов:

цветы;

ягоды;

орехи;

дикорастущие травы;

лекарственные растения;

грибы и прочее.

Зато специальное использование — это, простыми словами, специальные лесорубные билеты. Их наличие означает, что постоянный лесопользователь имеет исключительные права, чтобы заготовить древесину.

Сухие, мертвые или поваленные деревья, а также их части, которые лежат на поверхности из-за стихийных бедствий, являются лесными ресурсами, принадлежащими государству. Поэтому забрать эти ресурсы себе могут только владельцы лесов или постоянные лесопользователи, если имеют специальные разрешения.

Мертвая древесина помогает сохранять влагу и минералы, является средой для мхов и лишайников, а также формирует стабильный микроклимат, способствуя росту молодых деревьев. Поэтому важно знать, что сбор гражданами сухостоя, отмерших сухих веток или других частей деревьев на территории лесного фонда считается незаконной самовольной заготовкой лесных ресурсов. Это уголовное правонарушение, и по статье 185 Уголовного кодекса, наказывается штрафом и уплатой нанесенного ущерба.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в августе 2025 года Кабмин Украины согласовал выделить денежную поддержку гражданам с прифронтовых территорий. Так, украинцы получат по 19, 4 тысячи гривен на приобретение дров, угля или торфа для отопления.

