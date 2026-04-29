Тарифи на світло в Україні: що буде з цінами для населення з 1 травня

Квитанції за комунальні послуги, гроші, смартфон. Фото: Новини.LIVE

Кабмін України вирішив не скасовувати для населення чинний тариф на електроенергію. Це означає, шо 1 кВт коштуватиме для побутових споживачів 4,32 гривні. Така ціна, за рішенням уряду, діятиме до осені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Детальніше про тарифи на електроенергію

За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, тариф у 4,32 гривені за 1 кВт/год залишатиметься чинним до 1 жовтня 2026 року. Водночас для українців, які опалюють свої помешкання за допомогою електроенергії, запровадять пільги.

"Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 гривень за кВт-год", — сказала Свириденко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початком травня призупиниться пільга для українців, які користуються електроопаленням.Так, наразі вони сплачують за світло за тарифом 2,64 гривень за кВт-год, та оскільки у перші дні травня опалювальний сезон завершується, то дію пільги призупиняють.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, в період з січня по березень 2026 року, за даними, Держпродспоживслужби, відбулося 88 позапланових перевірок цін у комунальному секторі. І 86 випадках знайшли порушення. Тому якщо звернутися до відповідних органів — можна спробувати отримати не тільки справедливі тарифи, а й домогтися повернення переплат.

Як розповідали Новини.LIVE, Нафтогаз не переглядатиме тарифи для населення. Так, клієнти компанії платитимуть по 7,96 грн за кубометр щонайменше до 30 квітня 2027 року. Але плата за доставку газу залежить від споживання.