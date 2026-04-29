Тарифы на свет в Украине: что будет с ценами для населения с 1 мая

Кабмин Украины решил не отменять для населения действующий тариф на электроэнергию. Это означает, что 1 кВт будет стоить для бытовых потребителей 4,32 гривны. Такая цена, по решению правительства, будет действовать до осени.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, тариф в 4,32 гривны за 1 кВт/ч будет оставаться в силе до 1 октября 2026 года. В то же время за украинцами, которые отапливают свои дома с помощью электроэнергии, останутся льготы.

"Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч за потребление до 2 000 кВт-ч в месяц, а за потребление сверх этого объема цена — 4,32 гривен за кВт-ч", - сказала Свириденко.

Напомним, с началом мая приостановится льгота для украинцев, которые пользуются электроотоплением. Так, сейчас они платят за свет по тарифу 2,64 гривен за кВт-ч, и поскольку в первые дни мая отопительный сезон завершается, то действие льготы приостанавливают.

Как сообщали Новини.LIVE, в период с января по март 2026 года, по данным, Госпродпотребслужбы, состоялось 88 внеплановых проверок цен в коммунальном секторе. И в 86 случаях нашли нарушения. Поэтому если обратиться в соответствующие органы — можно попытаться получить не только справедливые тарифы, но и добиться возврата переплат.

Как рассказывали Новини.LIVE, Нафтогаз не будет пересматривать тарифы для населения. Так, клиенты компании будут платить по 7,96 грн за кубометр как минимум до 30 апреля 2027 года. Но плата за доставку газа зависит от потребления.