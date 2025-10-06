В Ірландії збільшать виплати для біженців, які погодяться на одну умову — про що йдеться

Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

В Ірландії хочуть більшими сумами стимулювати біженців до повернення на батьківщину. Держава може виплачувати людям до 10 тисяч євро.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Хто отримуватиме гроші та скільки

Як йдеться у повідомленні на сайті Dublinlive особам, які добровільно поїдуть на батьківщину, платитимуть:

до 2,5 тис. євро на одну людину;

до 10 тис. євро — для сімей.

За словами міністра фінансів Паскаля Донохо, завдяки цьому зросте ефективність ірландської імміграційної системи.

"Наскільки я розумію, вивчають варіанти, які допоможуть зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим", — сказав він.

Як зауважив представник уряду, потрібно впровадити чітку та ефективну політику міграції. Нова ініціатива, яку запропонували у Міністерстві юстиції, може допомогти розв’язати нагальну проблему з біженцями.

Скільки зараз платять українським біженцям в Ірландії

У 2025 році на проживання у житлі, яке надає держава, кожному дорослому українцю платять по 38,8 євро щотижня. Якщо державне житло вам не потрібне, і пр цьому ви не володієте майном, не отримуєте доходи в Україні чи в інших країнах ЄС, але перебуваєте без роботи — тоді розмір виплат в Ірландії становитиме 244 євро на тиждень.

В країні існують й інші види допомоги, серед яких:

виплати по інвалідності;

пенсії;

фіндопомога на дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Великій Британії планують посилити вимоги щодо прийому біженців. Зміни передбачають, що дозволи на постійне проживання не надаватимуть людям із судимістю та тим, хто має недостатній рівень англійської.

Раніше ми розповідали, що до США у 2026 році зможуть прибути не більше, ніж 7,5 тис. біженців. Такий ліміт на прийом мігрантів можуть встановити у Білому домі. Дізнавайтесь також, які рекомендації для українців за кордоном надала Рада ЄС.

