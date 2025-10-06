Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Ірландії платитимуть біженцям більше — що треба виконати

В Ірландії платитимуть біженцям більше — що треба виконати

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 21:24
В Ірландії збільшать виплати для біженців, які погодяться на одну умову — про що йдеться
Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

В Ірландії хочуть більшими сумами стимулювати біженців до повернення на батьківщину. Держава може виплачувати людям до 10 тисяч євро. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Реклама
Читайте також:

Хто отримуватиме гроші та скільки

Як йдеться у повідомленні на сайті Dublinlive особам, які добровільно поїдуть на батьківщину, платитимуть:

  • до 2,5 тис. євро на одну людину;
  • до 10 тис. євро — для сімей.

За словами міністра фінансів Паскаля Донохо, завдяки цьому зросте ефективність ірландської імміграційної системи.

"Наскільки я розумію, вивчають варіанти, які допоможуть зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим", — сказав він. 

Як зауважив представник уряду, потрібно впровадити чітку та ефективну політику міграції. Нова ініціатива, яку запропонували у Міністерстві юстиції, може допомогти розв’язати нагальну проблему з біженцями. 

Скільки зараз платять українським біженцям в Ірландії

У 2025 році на проживання у житлі, яке надає держава, кожному дорослому українцю платять по 38,8 євро щотижня. Якщо державне житло вам не потрібне, і пр цьому ви не володієте майном, не отримуєте доходи в Україні чи в інших країнах ЄС, але перебуваєте без роботи — тоді розмір виплат в Ірландії становитиме 244 євро на тиждень.

В країні існують й інші види допомоги, серед яких:

  • виплати по інвалідності;
  • пенсії;
  • фіндопомога на дітей.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у Великій Британії планують посилити вимоги щодо прийому біженців. Зміни передбачають, що дозволи на постійне проживання не надаватимуть людям із судимістю та тим, хто має недостатній рівень англійської.

Раніше ми розповідали, що до США у 2026 році зможуть прибути не більше, ніж 7,5 тис. біженців. Такий ліміт на прийом мігрантів можуть встановити у Білому домі. Дізнавайтесь також, які рекомендації для українців за кордоном надала Рада ЄС. 
 

виплати гроші Ірландія біженці мігранти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації