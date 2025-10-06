В Ирландии увеличат выплаты для беженцев, которые согласятся на одно условие — о чем идет речь

В Ирландии будут платить беженцам больше — что надо выполнить
В Ирландии хотят большими суммами стимулировать беженцев к возвращению на родину. Государство может выплачивать людям до 10 тысяч евро.
Кто будет получать деньги и сколько
Как говорится в сообщении на сайте Dublinlive лицам, которые добровольно поедут на родину, будут платить:
- до 2,5 тыс. евро на одного человека;
- до 10 тыс. евро — для семей.
По словам министра финансов Паскаля Донохо, благодаря этому возрастет эффективность ирландской иммиграционной системы.
"Насколько я понимаю, изучаются варианты, которые помогут сделать процесс возвращения мигрантов более быстрым и эффективным", — сказал он.
Как отметил представитель правительства, нужно внедрить четкую и эффективную политику миграции. Новая инициатива, которую предложили в Министерстве юстиции, может помочь решить насущную проблему с беженцами.
Сколько сейчас платят украинским беженцам в Ирландии
В 2025 году на проживание в жилье, которое предоставляет государство, каждому взрослому украинцу платят по 38,8 евро еженедельно. Если государственное жилье вам не нужно, и при этом вы не владеете имуществом, не получаете доходы в Украине или в других странах ЕС, но находитесь без работы — тогда размер выплат в Ирландии составит 244 евро в неделю.
В стране существуют и другие виды помощи, среди которых:
- выплаты по инвалидности;
- пенсии;
- финпомощь на детей.
Что еще стоит знать
Напомним, в Великобритании планируют ужесточить требования по приему беженцев. Изменения предусматривают, что разрешения на постоянное проживание не будут предоставлять людям с судимостью и тем, кто имеет недостаточный уровень английского.
Ранее мы рассказывали, что в США в 2026 году смогут прибыть не более 7,5 тыс. беженцев. Такой лимит на прием мигрантов могут установить в Белом Доме. Узнавайте также, какие рекомендации для украинцев за рубежом предоставил Совет ЕС.
