Главная Финансы В Ирландии будут платить беженцам больше — что надо выполнить

В Ирландии будут платить беженцам больше — что надо выполнить

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:24
В Ирландии увеличат выплаты для беженцев, которые согласятся на одно условие — о чем идет речь
Купюры евро. Фото: Новини.LIVE

В Ирландии хотят большими суммами стимулировать беженцев к возвращению на родину. Государство может выплачивать людям до 10 тысяч евро.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Читайте также:

Кто будет получать деньги и сколько

Как говорится в сообщении на сайте Dublinlive лицам, которые добровольно поедут на родину, будут платить:

  • до 2,5 тыс. евро на одного человека;
  • до 10 тыс. евро — для семей.

По словам министра финансов Паскаля Донохо, благодаря этому возрастет эффективность ирландской иммиграционной системы.

"Насколько я понимаю, изучаются варианты, которые помогут сделать процесс возвращения мигрантов более быстрым и эффективным", — сказал он.

Как отметил представитель правительства, нужно внедрить четкую и эффективную политику миграции. Новая инициатива, которую предложили в Министерстве юстиции, может помочь решить насущную проблему с беженцами.

Сколько сейчас платят украинским беженцам в Ирландии

В 2025 году на проживание в жилье, которое предоставляет государство, каждому взрослому украинцу платят по 38,8 евро еженедельно. Если государственное жилье вам не нужно, и при этом вы не владеете имуществом, не получаете доходы в Украине или в других странах ЕС, но находитесь без работы — тогда размер выплат в Ирландии составит 244 евро в неделю.

В стране существуют и другие виды помощи, среди которых:

  • выплаты по инвалидности;
  • пенсии;
  • финпомощь на детей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Великобритании планируют ужесточить требования по приему беженцев. Изменения предусматривают, что разрешения на постоянное проживание не будут предоставлять людям с судимостью и тем, кто имеет недостаточный уровень английского.

Ранее мы рассказывали, что в США в 2026 году смогут прибыть не более 7,5 тыс. беженцев. Такой лимит на прием мигрантов могут установить в Белом Доме. Узнавайте также, какие рекомендации для украинцев за рубежом предоставил Совет ЕС.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
