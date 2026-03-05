Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Європі закликали населення зняти готівку — яку суму треба мати вдома

В Європі закликали населення зняти готівку — яку суму треба мати вдома

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 14:54
В Європі закликали населення зняти готівку — що треба знати українцям
В Європі закликали населення зняти готівку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Центральний банк Швеції закликав населення запастися готівкою на випадок війни чи іншої кризи. Всі дорослі повинні мати вдома суму, якої вистачить для купівлі їжі, ліків та інших предметів першої необхідності.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки готівки треба мати жителям Швеції

Шведський центробанк рекомендує населенню країни мати 1 000 крон (близько 100 євро) з розрахунку на одного дорослого. Це має бути тижневий запас, якого вистачить на купівлю продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. 

Крім того, людям радять відкрити кредитні картки в кількох банках та використовувати місцевий сервіс онлайн-платежів Swish.

В чому причина такого рішення

Зазначається, що ці рекомендації стали частиною нових кроків шведської влади, спрямованих на підготовку населення до можливих наслідків військових дій або масштабних кібератак. Такі заходи запроваджують на тлі зростання безпекових ризиків, передусім з боку Росії, а також, хоча й меншою мірою, Ірану.

Також уряд уже розіслав усім домогосподарствам спеціальну інформаційну брошуру. У ній громадянам пояснюють, як діяти у кризових ситуаціях: зокрема, радять, який запас питної води варто мати вдома та якими способами можна отримувати новини у разі тривалих відключень електроенергії.

Рекомендації щодо зберігання готівки та кількох банківських карток розіслали для своїх громадян й Центральні банки Фінляндії та Норвегії.

Раніше ми розповідали, що Національний банк України запроваджує нові правила перевірки паперових грошей. Це допоможе швидше вилучати з обігу зношені та застарілі банкноти.

Також дізнавайтеся, які фінансові нововведення готує для українців березень 2026 року. Зміни торкнуться пенсійного забезпечення, нацкешбеку і готівки в обігу.

Швеція банки Європа готівка гроші
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації