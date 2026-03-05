В Європі закликали населення зняти готівку — що треба знати українцям

В Європі закликали населення зняти готівку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Центральний банк Швеції закликав населення запастися готівкою на випадок війни чи іншої кризи. Всі дорослі повинні мати вдома суму, якої вистачить для купівлі їжі, ліків та інших предметів першої необхідності.

Скільки готівки треба мати жителям Швеції

Шведський центробанк рекомендує населенню країни мати 1 000 крон (близько 100 євро) з розрахунку на одного дорослого. Це має бути тижневий запас, якого вистачить на купівлю продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності.

Крім того, людям радять відкрити кредитні картки в кількох банках та використовувати місцевий сервіс онлайн-платежів Swish.

В чому причина такого рішення

Зазначається, що ці рекомендації стали частиною нових кроків шведської влади, спрямованих на підготовку населення до можливих наслідків військових дій або масштабних кібератак. Такі заходи запроваджують на тлі зростання безпекових ризиків, передусім з боку Росії, а також, хоча й меншою мірою, Ірану.

Також уряд уже розіслав усім домогосподарствам спеціальну інформаційну брошуру. У ній громадянам пояснюють, як діяти у кризових ситуаціях: зокрема, радять, який запас питної води варто мати вдома та якими способами можна отримувати новини у разі тривалих відключень електроенергії.

Рекомендації щодо зберігання готівки та кількох банківських карток розіслали для своїх громадян й Центральні банки Фінляндії та Норвегії.

