В Европе призвали население снять наличные — какую сумму надо иметь украинцам

В Европе призвали население снять наличные — сколько денег надо иметь дома

Ua ru
5 марта 2026 14:54
В Европе призвали население снять наличные деньги.

Центральный банк Швеции призвал население запастись наличными на случай войны или другого кризиса. Все взрослые должны иметь дома сумму, которой хватит для покупки еды, лекарств и других предметов первой необходимости.

Об этом сообщает Bloomberg, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько наличных денег надо иметь жителям Швеции

Шведский центробанк рекомендует населению страны иметь 1 000 крон (около 100 евро) из расчета на одного взрослого. Это должен быть недельный запас, которого хватит на покупку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Кроме того, людям советуют открыть кредитные карты в нескольких банках и использовать местный сервис онлайн-платежей Swish.

В чем причина такого решения

Отмечается, что эти рекомендации стали частью новых шагов шведских властей, направленных на подготовку населения к возможным последствиям военных действий или масштабных кибератак. Такие меры вводят на фоне роста рисков безопасности, прежде всего со стороны России, а также, хотя и в меньшей степени, Ирана.

Также правительство уже разослало всем домохозяйствам специальную информационную брошюру. В ней гражданам объясняют, как действовать в кризисных ситуациях: в частности, советуют, какой запас питьевой воды следует иметь дома и какими способами можно получать новости в случае длительных отключений электроэнергии.

Рекомендации по хранению наличных и нескольких банковских карт разослали для своих граждан и Центральные банки Финляндии и Норвегии.

Ранее мы рассказывали, что Национальный банк Украины вводит новые правила проверки бумажных денег. Это поможет быстрее изымать из обращения изношенные и устаревшие банкноты.

Также узнавайте, какие финансовые нововведения готовит для украинцев март 2026 года. Изменения коснутся пенсионного обеспечения, нацкешбека и наличных денег в обращении.

Швеция банки Европа наличка деньги
Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
