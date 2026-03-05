В Европе призвали население снять наличные — какую сумму надо иметь украинцам

В Европе призвали население снять наличные деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Центральный банк Швеции призвал население запастись наличными на случай войны или другого кризиса. Все взрослые должны иметь дома сумму, которой хватит для покупки еды, лекарств и других предметов первой необходимости.

Об этом сообщает Bloomberg, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько наличных денег надо иметь жителям Швеции

Шведский центробанк рекомендует населению страны иметь 1 000 крон (около 100 евро) из расчета на одного взрослого. Это должен быть недельный запас, которого хватит на покупку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Кроме того, людям советуют открыть кредитные карты в нескольких банках и использовать местный сервис онлайн-платежей Swish.

В чем причина такого решения

Отмечается, что эти рекомендации стали частью новых шагов шведских властей, направленных на подготовку населения к возможным последствиям военных действий или масштабных кибератак. Такие меры вводят на фоне роста рисков безопасности, прежде всего со стороны России, а также, хотя и в меньшей степени, Ирана.

Также правительство уже разослало всем домохозяйствам специальную информационную брошюру. В ней гражданам объясняют, как действовать в кризисных ситуациях: в частности, советуют, какой запас питьевой воды следует иметь дома и какими способами можно получать новости в случае длительных отключений электроэнергии.

Рекомендации по хранению наличных и нескольких банковских карт разослали для своих граждан и Центральные банки Финляндии и Норвегии.

Ранее мы рассказывали, что Национальный банк Украины вводит новые правила проверки бумажных денег. Это поможет быстрее изымать из обращения изношенные и устаревшие банкноты.

Также узнавайте, какие финансовые нововведения готовит для украинцев март 2026 года. Изменения коснутся пенсионного обеспечения, нацкешбека и наличных денег в обращении.