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В Європейському банку виступили проти конфіскації активів РФ

26 січня 2024 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Європейському банку виступили проти конфіскації активів РФ
Будівля Європейського центрального банку. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський центральний банк виступив проти конфіскації заморожених російських активів. Це пов'язано з тим, що через такі дії від цієї установи можуть відійти її постійні інвестори.

Про це заявив впливовий чиновник Європейського центрального банку Фабіо Панетта, повідомляє Reuters.

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Ця заява прозвучала саме тоді, коли ЄС розглядав конфіскацію російських державних активів. Європейські чиновники місяцями обговорювали, чи конфіскувати заморожені російські активи, включаючи резерви центрального банку, щоб використати готівку для фінансування відновлення України.

При цьому дехто з європейських чиновників  стурбований тим, що ширші наслідки такого кроку, від помсти до втрати довіри до європейських активів, значно переважать вигоди.

"Введення валюти у зброю неминуче знижує її привабливість і заохочує появу альтернатив. Цю владу потрібно використовувати з розумом, оскільки міжнародні відносини є частиною "гри, що повторюється", — сказав у своїй промові голова Банку Італії Фабіо Панетта.

При цьому він не зробив прямого посилання на Росію.

Також чиновник ЄЦБ Мартінс Казакс наголосив, що Європа все одно має допомагати оплачувати військові зусилля України. При цьому це не повинно базуватися на долі європейських активів, які опинились у Росії.

Чому ЄЦБ проти конфіскації активів

Противники конфіскації російських активів стверджують, що така дія може спонукати інвесторів з інших країн до відходу.

Причиною цього стане те, що вони побоюватимуться за безпеку власних інвестицій, що зрештою послабить валюту.

Раніше ми повідомляли, що бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.

Нагадуємо, що минулого року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Вона поставила 107 мільйонів тонн, випередивши Саудівську Аравію.

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