Здание Европейского центрального банка. Фото: Reuters

Европейский центральный банк выступил против конфискации замороженных российских активов. Это связано с тем, что из-за таких действий от этого учреждения могут отойти его постоянные инвесторы.

Об этом заявил влиятельный чиновник Европейского центрального банка Фабио Панетта, сообщает Reuters.

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Это заявление прозвучало именно тогда, когда ЕС рассматривал конфискацию российских активов. Европейские чиновники месяцами обсуждали, конфисковать ли замороженные российские активы, включая резервы центрального банка, чтобы использовать наличные деньги для финансирования восстановления Украины.

При этом некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что более широкие последствия такого шага, от мести до потери доверия к европейским активам, значительно перевесят выгоды.

"Введение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и поощряет появление альтернатив. Эту власть нужно использовать с умом, поскольку международные отношения являются частью "повторяющейся игры", — сказал в своей речи глава Банка Италии Фабио Панетта.

При этом он не сделал прямой ссылки на Россию.

Также чиновник ЕЦБ Мартинс Казакс подчеркнул, что Европа все равно должна оплачивать военные усилия Украины. При этом это не должно базироваться на судьбах оказавшихся в России европейских активов.

Почему ЕЦБ против конфискации активов

Противники конфискации российских активов утверждают, что такое действие может побуждать инвесторов из других стран к уходу.

Причиной тому станет то, что они будут опасаться за безопасность собственных инвестиций, что в конечном итоге ослабит валюту.

Ранее мы сообщали, что бюджет страны-террористки за год получил от украинцев, смотрящих российских YouTube-блогеров и слушающих российскую музыку около 5 млн долларов. За эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.

Напомним, что в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Она поставила 107 миллионов тонн, опередив Саудовскую Аравию.