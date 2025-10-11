На Київщині працівниця банку присвоїла гроші померлих клієнтів — як її покарали

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

У Київській області працівниця однієї із фінансових установ вирішила привласнювати гроші померлих клієнтів. До того, як про її діяльність стало відомо правоохоронцям, вона встигла переказати на свої рахунки пів мільйона гривень.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Київської області.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про ситуацію

За попередніми даними, 35-річна експертка банку на службовому комп'ютері відкривала облікові засоби клієнтів, які вже пішли з життя. Отримавши доступ, вона змінювала їхні фінансові номери на свої та переказувала гроші на власні банківські рахунки та картки в період з 2020 по 2021 рік.

"Наразі встановлено шістьох потерпілих, загальна сума завданих збитків становить близько 500 тисяч гривень. За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшук, під час якого виявили та вилучили речові докази", — розповіли у поліції.

Жінка вже отримала підозру від слідчих. Їй, зокрема, інкримінують:

шахрайство;

незаконні дії з платіжними документами;

несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем.

Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетна працівниця банку до інших фактів протиправної діяльності. Також в поліції встановлюють усіх потерпілих.

Раніше стало відомо, що аферисти з Харкова видурили в українців майже шість мільйонів гривень. Вони організували схему дистанційного "цілительства" через популярну телепередачу. Дізнавайтесь також, на які номери українцям краще не відповідати.