В банке обманули людей на 500 тыс. грн — каких клиентов выбирали

В банке обманули людей на 500 тыс. грн — каких клиентов выбирали

Дата публикации 11 октября 2025 22:57
В Киевской области работница банка присвоила деньги умерших клиентов — как ее наказали
Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В Киевской области работница одного из финансовых учреждений решила присваивать деньги умерших клиентов. До того, как о ее деятельности стало известно правоохранителям, она успела перевести на свои счета полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.

Читайте также:

Подробнее о ситуации

По предварительным данным, 35-летняя эксперт банка на служебном компьютере открывала учетные средства клиентов, которые уже ушли из жизни. Получив доступ, она меняла их финансовые номера на свои и переводила деньги на собственные банковские счета и карты в период с 2020 по 2021 год.

"Сейчас установлено шесть пострадавших, общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч гривен. По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства", — рассказали в полиции.

Женщина уже получила подозрение от следователей. Ей, в частности, инкриминируют:

  • мошенничество;
  • незаконные действия с платежными документами;
  • несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.

Сейчас правоохранители проверяют, причастна ли работница банка к другим фактам противоправной деятельности. Также в полиции устанавливают всех пострадавших.

Ранее стало известно, что аферисты из Харькова выманили у украинцев почти шесть миллионов гривен. Они организовали схему дистанционного "целительства" через популярную телепередачу. Узнавайте также, на какие номера украинцам лучше не отвечать.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
