В Киевской области работница банка присвоила деньги умерших клиентов — как ее наказали

В банке обманули людей на 500 тыс. грн — каких клиентов выбирали
В Киевской области работница одного из финансовых учреждений решила присваивать деньги умерших клиентов. До того, как о ее деятельности стало известно правоохранителям, она успела перевести на свои счета полмиллиона гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.
Подробнее о ситуации
По предварительным данным, 35-летняя эксперт банка на служебном компьютере открывала учетные средства клиентов, которые уже ушли из жизни. Получив доступ, она меняла их финансовые номера на свои и переводила деньги на собственные банковские счета и карты в период с 2020 по 2021 год.
"Сейчас установлено шесть пострадавших, общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч гривен. По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства", — рассказали в полиции.
Женщина уже получила подозрение от следователей. Ей, в частности, инкриминируют:
- мошенничество;
- незаконные действия с платежными документами;
- несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.
Сейчас правоохранители проверяют, причастна ли работница банка к другим фактам противоправной деятельности. Также в полиции устанавливают всех пострадавших.
