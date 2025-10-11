В Киевской области работница банка присвоила деньги умерших клиентов — как ее наказали

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В Киевской области работница одного из финансовых учреждений решила присваивать деньги умерших клиентов. До того, как о ее деятельности стало известно правоохранителям, она успела перевести на свои счета полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.

Подробнее о ситуации

По предварительным данным, 35-летняя эксперт банка на служебном компьютере открывала учетные средства клиентов, которые уже ушли из жизни. Получив доступ, она меняла их финансовые номера на свои и переводила деньги на собственные банковские счета и карты в период с 2020 по 2021 год.

"Сейчас установлено шесть пострадавших, общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тысяч гривен. По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства", — рассказали в полиции.

Женщина уже получила подозрение от следователей. Ей, в частности, инкриминируют:

мошенничество;

незаконные действия с платежными документами;

несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.

Сейчас правоохранители проверяют, причастна ли работница банка к другим фактам противоправной деятельности. Также в полиции устанавливают всех пострадавших.

