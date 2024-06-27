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Услід за H&M та Zara — IKEA вирішила відновити роботу в Україні

27 червня 2024 10:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
IKEA знову запрацює в Україні — що відомо
Магазин IKEA. Фото: Store Review
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Шведське підприємство IKEA, що спеціалізується на реалізації меблів та товарів для оселі, вирішило відновити роботу в Україні. Керівництво компанії надихнули на такий крок інші відомі бренди, які вирішили відновити бізнес, згорнутий на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Про це інформує видання Forbes.ua, посилаючись на співрозмовника у міжнародній девелоперській компанії.

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Що відомо про плани з відновлення бізнесу IKEA

Як зазначає видання, рішення відновити роботу шведське керівництво IKEA ухвалило минулого місяця. З-поміж ключових чинників стало успішне повернення магазинів H&M та Inditex (Zara, Bershka).

"Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення та успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex", — повідомило джерело.

Водночас, у пресслужбі столичного ТРЦ Blockbuster Mall, де до початку війни працював магазин IKEA, не надали жодних коментарів, пославшись на угоду про нерозголошення.

За словами топменеджера однієї з компаній, яка працює в ТРЦ з IKEA у Києві, зараз відбувається підготовка приміщення.

Як наголосили у пресслужбі шведської Ingka Group, яка володіє мережею IKEA, головним пріоритетом для відновлення роботи магазину у столиці України є безпека співробітників і клієнтів.

Терміни відновлення роботи магазину теж поки що невідомі.

Згортання роботи IKEA на початку війни

Шведський ритейлер IKEA призупинив роботу в Україні одразу після початку повномасштабної війни.

Також влітку 2022 року у компанії заявили про повний вихід з російського ринку, у вересні 2023-го повідомили про розпродаж останніх активів в країні-агресорці.

Восени минулого року у МЗС України розповіли, що працюють над поверненням в країну відомих світових марок, зокрема IKEA.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в галузі моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home навесні 2024 року офіційно вирішили повернутися на український ринок. Іспанський ритейлер планує заново відкрити щонайменше 20 магазинів у Києві та Львові.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року на український ринок повернувся магазин H&М. Бізнес не працював після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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