IKEA снова заработает в Украине — что известно

Магазин IKEA. Фото: Store Review

Шведское предприятие IKEA, специализирующееся на реализации мебели и товаров для дома, решило возобновить работу в Украине. Руководство компании вдохновили на такой шаг другие известные бренды, решившие возобновить бизнес, свернутый в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом информирует издание Forbes.ua, ссылаясь на собеседника в международной девелоперской компании.

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Что известно о планах по возобновлению бизнеса IKEA

Как отмечает издание, решение возобновить работу шведское руководство IKEA приняло в прошлом месяце. Среди ключевых факторов стал успешный возврат магазинов H&M и Inditex (Zara, Bershka).

"Важным сигналом для головного офиса ІКЕА стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex", — сообщил источник.

В то же время, в пресс-службе столичного ТРЦ Blockbuster Mall, где до начала войны работал магазин IKEA, не предоставили никаких комментариев, сославшись на соглашение о неразглашении.

По словам топ-менеджера одной из компаний, работающей в ТРЦ с IKEA в Киеве, сейчас происходит подготовка помещения.

Как отметили в пресс-службе шведской Ingka Group, владеющей сетью IKEA, главным приоритетом для возобновления работы магазина в столице Украины является безопасность сотрудников и клиентов.

Сроки возобновления работы магазина тоже пока неизвестны.

Сворачивание работы IKEA в начале войны

Шведский ритейлер IKEA приостановил работу в Украине сразу после начала полномасштабной войны.

Также летом 2022 года в компании заявили о полном выходе из российского рынка, в сентябре 2023-го сообщили о распродаже последних активов в стране-агрессоре.

Осенью прошлого года в МИДе Украины рассказали, что работают над возвращением в страну известных мировых марок, в частности IKEA.

Что еще стоит знать

Напомним, бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в области моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home весной 2024 официально решили вернуться на украинский рынок. Испанский ритейлер планирует заново открыть не менее 20 магазинов в Киеве и Львове.

Также мы писали, что в ноябре 2023 года на украинский рынок вернулся магазин H&M. Бизнес не работал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.