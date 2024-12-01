Как получить тысячу гривен от Зеленского — в Минцифры дали инструкцию, как подать заявку на выплаты

Купюры номиналом в 1000 гривен. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В воскресенье, 1 декабря, в Украине запустили программу "Зимова єПідтримка", которая позволяет гражданам получить финансовую помощь в размере 1 000 гривен. Подать заявку на выплаты можно в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Как подать заявку на выплаты

По словам Федорова, выплаты доступны всем находящимся на территории страны украинцам. Помощь также оказывается на детей, если родители оформят заявку. Программа продлится до 28 февраля 2025 года.

Для получения выплаты необходимо иметь специальную карту "Национальный кэшбек". Если ее нет, карту можно открыть через мобильный банкинг, подключенный к программе.

"1 000 зачислится на карту Национальный кэшбек. Если у вас ее еще нет — открывайте в мобильном банкинге, "Дія" подтянет банки, в которых работает карта", — говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что для граждан, не имеющих карточки налогоплательщика, с 10 декабря выплаты можно будет оформить в отделениях банков-партнеров.

"А если получаете пенсию или соцпомощь на Укрпочте, то "Зимову єПідтримку" можно получить тоже там с 4 декабря", — добавил министр.

Он отметил, что деньги можно потратить на услуги. В частности, на коммуналку, лекарства, билеты на транспорт, книги или донаты на UNITED24.

"Потратить средства можно до конца 2025 года", — подытожил Федоров.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении гражданам финансовой помощи.

Также мы писали, что Кабмин одобрил план президента Владимира Зеленского предоставить украинцам 1000 грн. В общей сложности на реализацию выплаты денежной помощи будет выделено 5 млрд грн из бюджета.