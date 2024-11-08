Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров Украины в пятницу, 8 ноября, одобрил проект госбюджета на 2025 год до второго чтения. Приоритетом является оборона, обороноспособность и безопасность.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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По словам Шмыгаля, на оборону планируют выделить 2 трлн 225 млрд грн. Все средства, поступающие от налогоплательщиков, будут направлены исключительно на обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны, а также на производство и закупку новейшего оружия, дронов и техники.

Премьер отметил, что среди приоритетов бюджета остается социальная сфера, образование и медицина.

Также ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 млрд грн:

24 миллиарда — на образование, из них 12 миллиардов пойдут на доплаты учителям, еще 12 миллиардов — на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

6,3 млрд грн — на медицину;

5 миллиардов — на поддержку ветеранов;

дорожный фонд не будет финансироваться, однако на ремонт критически важных для обороны и экономики участков выделят более 12,6 миллиарда гривен.

Также предусмотрено финансирование программы "єВідновлення".

"Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, которые стоят перед нашим государством. Это наша гарантия, что Украина будет иметь необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее", — добавил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Ирина Никорак заявила, что расходы на сектор безопасности и обороны в бюджете на 2025 год уменьшены по сравнению с 2024 годом.

Ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко отметил, что бюджет на обеспечение военных значительно меньше, чем полицейских.