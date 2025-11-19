Відео
Головна Фінанси Уряд пообіцяв нові стипендії — хто з українців може отримати

Уряд пообіцяв нові стипендії — хто з українців може отримати

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 19:30
Оновлено: 20:21
В Україні заснували стипендій пам’яті загиблих захисників та захисниць — деталі
Українські курсанти. Фото: mod.gov.ua

Уряд України затвердив нову постанову, яка відкриває можливість для військових курсантів, слухачів та ад’юнктів отримувати спеціальні академічні стипендії. Ці виплати присвячені пам’яті захисників і захисниць, які загинули, відстоюючи незалежність та територіальну цілісність країни. 

Як повідомили у Міністерстві оборони, постанова передбачає щомісячне призначення 30 стипендій у межах військових навчальних закладів, що працюють під управлінням відомства. 

Читайте також:

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, метою є створення додаткової мотивації для тих, хто навчається у військових університетах. 

"Нашою метою є надати додатковий стимул і заохочення для курсантів і слухачів до високих показників у навчанні", — наголосив він.

Кому заплатять більші стипендії

Розмір виплат залежить від категорії здобувачів освіти. Курсанти, які отримують ступінь бакалавра чи магістра, зможуть претендувати на щомісячні 4 000 грн. Для слухачів та ад’юнктів передбачено значно більшу суму — 10 000 грн. 

Усі ці кошти виплачуватимуться додатково до встановленого грошового забезпечення, тому вони стануть реальним підсиленням доходу військових студентів.

Критерієм визначення переможців стане підсумкова академічна успішність. Порядок відбору та розподілу виплат визначатиме Міністерство оборони, а тому серед заявників конкуренція може бути доволі високою.

Хто отримає нові стипендії повний перелік претендентів

Учасниками програми можуть стати:

  • курсанти військових вишів;
  • слухачі факультетів чи інститутів, що працюють у структурі Збройних сил;
  • ад’юнкти, які проходять підготовку в системі оборонної освіти.

Урядове рішення підкреслює важливість ролі молодих офіцерів у майбутній безпеці країни.

"Заохочення курсантів має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників", — підкреслив Шмигаль.

Щоб претендувати на виплати, необхідно показати високу успішність за результатами навчального року. Важливими є також дисципліна та активність у підготовці, адже комісія розглядатиме комплексну характеристику кожного здобувача освіти.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський оголосив про плани збільшення студентських стипендій у 2026 році. Глава держави наголосив, що розглядається підвищення виплат для всіх українських студентів, а не лише для окремих категорій. Це рішення має на меті підтримати кожного, хто здобуває освіту.

Також ми розповідали, що Міністерство фінансів України ініціювало перевірку нарахування соціальних стипендій, щоб упевнитися у законності виплат. Таким чином, відомство має на меті з'ясувати, чи справді одержувачі державної допомоги відповідають встановленим критеріям.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
