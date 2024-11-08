Ціни на послуги в Укрзалізниці — які тарифи зміняться

Електропоїзди на вокзалі. Фото: УНІАН

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" планує змінити ціни на деякі роботи та послуги, пов’язані з вантажними перевезеннями. Нові тарифи набудуть чинності з 1 грудня.

Про це йдеться на порталі компанії.

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Як зміняться ціни на послуги Укрзалізниці

Опубліковано оновлений перелік цін на роботи та послуги, пов’язані з вантажними перевезеннями, які надає філія "Центр транспортної логістики". Нові тарифи враховують індекс зростання цін виробників промислової продукції за третій квартал 2024 року, який становить 123,8% порівняно з попереднім кварталом.

Серед послуг, для яких зміняться тарифи:

декларування вантажів на прикордонних станціях у транзиті;

надання інформаційних послуг;

доступ до системи контролю за кодами платника;

оренда порожніх власних вагонів на станціях Рені, Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія);

транспортно-експедиторські послуги;

користування рефрижераторними вагонами;

супровід спеціалізованих вагонів;

послуги з використання вагонів для перевезення військових підрозділів із супроводом.

Зміняться також тарифи на роботи та послуги з перевезення вантажів, розраховані за вільними тарифами з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції.

Повний перелік оновлених тарифів доступний для перегляду за посиланням.

Крім того, буде переглянута вартість робіт і послуг, які надають регіональні філії.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" стала основним транспортним засобом для подорожей. Діти мають багато переваг і пільг, коли подорожують потягом, а також їм доступні деякі послуги.

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