Цены на услуги в Укрзализныце — какие тарифы изменятся

Укрзализныця изменит цены на ряд услуг с 1 декабря
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" планирует изменить цены на некоторые работы и услуги, связанные с грузоперевозками. Новые тарифы вступят в силу с 1 декабря.
Об этом говорится на портале компании.
Как изменятся цены на услуги Укрзализныце
Опубликован обновленный перечень цен на работы и услуги, связанные с грузовыми перевозками, предоставляемыми филиалом "Центр транспортной логистики". Новые тарифы учитывают индекс роста цен производителей промышленной продукции за третий квартал 2024 года, который составляет 123,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Среди услуг, для которых изменятся тарифы:
- декларирование грузов на пограничных станциях в транзите;
- предоставление информационных услуг;
- доступ к системе контроля за кодами плательщика;
- аренда пустых собственных вагонов на станциях Рени, Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния);
- транспортно-экспедиторские услуги;
- пользование рефрижераторными вагонами;
- сопровождение специализированных вагонов;
- услуги по использованию вагонов для перевозки военных подразделений с сопровождением.
Изменятся также тарифы на работы и услуги по перевозке грузов, рассчитанные по свободным тарифам с учетом ценовых цен производителей промышленной продукции.
Полный список обновленных тарифов доступен для просмотра по ссылке.
Кроме того, будет пересмотрена стоимость работ и услуг, предоставляемых региональными филиалами.
Что еще нужно знать
Напомним, с началом полномасштабного вторжения "Укрзализныця" стала основным транспортным средством для поездок. Дети имеют много преимуществ и льгот, когда путешествуют на поезде, а также им доступны некоторые услуги.
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