Цены на услуги в Укрзализныце — какие тарифы изменятся

Электропоезда на вокзале. Фото: УНИАН

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" планирует изменить цены на некоторые работы и услуги, связанные с грузоперевозками. Новые тарифы вступят в силу с 1 декабря.

Об этом говорится на портале компании.

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Как изменятся цены на услуги Укрзализныце

Опубликован обновленный перечень цен на работы и услуги, связанные с грузовыми перевозками, предоставляемыми филиалом "Центр транспортной логистики". Новые тарифы учитывают индекс роста цен производителей промышленной продукции за третий квартал 2024 года, который составляет 123,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Среди услуг, для которых изменятся тарифы:

декларирование грузов на пограничных станциях в транзите;

предоставление информационных услуг;

доступ к системе контроля за кодами плательщика;

аренда пустых собственных вагонов на станциях Рени, Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния);

транспортно-экспедиторские услуги;

пользование рефрижераторными вагонами;

сопровождение специализированных вагонов;

услуги по использованию вагонов для перевозки военных подразделений с сопровождением.

Изменятся также тарифы на работы и услуги по перевозке грузов, рассчитанные по свободным тарифам с учетом ценовых цен производителей промышленной продукции.

Полный список обновленных тарифов доступен для просмотра по ссылке.

Кроме того, будет пересмотрена стоимость работ и услуг, предоставляемых региональными филиалами.

Что еще нужно знать

Напомним, с началом полномасштабного вторжения "Укрзализныця" стала основным транспортным средством для поездок. Дети имеют много преимуществ и льгот, когда путешествуют на поезде, а также им доступны некоторые услуги.

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