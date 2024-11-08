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Укрзализныця изменит цены на ряд услуг с 1 декабря

8 ноября 2024 15:42
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на услуги в Укрзализныце — какие тарифы изменятся
Электропоезда на вокзале. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" планирует изменить цены на некоторые работы и услуги, связанные с грузоперевозками. Новые тарифы вступят в силу с 1 декабря.

Об этом говорится на портале компании.

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Как изменятся цены на услуги Укрзализныце

Опубликован обновленный перечень цен на работы и услуги, связанные с грузовыми перевозками, предоставляемыми филиалом "Центр транспортной логистики". Новые тарифы учитывают индекс роста цен производителей промышленной продукции за третий квартал 2024 года, который составляет 123,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Среди услуг, для которых изменятся тарифы:

  • декларирование грузов на пограничных станциях в транзите;
  • предоставление информационных услуг;
  • доступ к системе контроля за кодами плательщика;
  • аренда пустых собственных вагонов на станциях Рени, Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния);
  • транспортно-экспедиторские услуги;
  • пользование рефрижераторными вагонами;
  • сопровождение специализированных вагонов;
  • услуги по использованию вагонов для перевозки военных подразделений с сопровождением.

Изменятся также тарифы на работы и услуги по перевозке грузов, рассчитанные по свободным тарифам с учетом ценовых цен производителей промышленной продукции.

Полный список обновленных тарифов доступен для просмотра по ссылке.

Кроме того, будет пересмотрена стоимость работ и услуг, предоставляемых региональными филиалами.

Что еще нужно знать

Напомним, с началом полномасштабного вторжения "Укрзализныця" стала основным транспортным средством для поездок. Дети имеют много преимуществ и льгот, когда путешествуют на поезде, а также им доступны некоторые услуги.

Мы также писали, что украинцы жалуются на отсутствие билетов в "Укрзализныце". Народный депутат Владимир Крейденко объяснил, что стало причиной дефицита и как его можно снизить.

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