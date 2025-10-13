Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Ворохти – які ціни на квитки

Укрзалізниця запустить додаткові поїзди — що з цінами на квитки
Українці не відмовляються від подорожей по країні навіть під час повномасштабної війни. Тим часом Укрзалізниця організувала курсування одразу пяти поїздів, які довозитимуть пасажирів до Ворохти — популярного туристичного центру.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
На яких поїздах можна буде доїхати до Ворохти
За інформацією перевізника, йдеться про такі поїзди:
- №807/808 сполученням Львів — Ворохта — курсуватиме лише 17 та 19 жовтня;
- №808/807 — Ворохта — Львів — курсуватиме 17 та 18 жовтня;
- №810 Львів – Івано-Франківськ—18 жовтня;
- №812/811 Івано-Франківськ — Ворохта теж відправиться у рейс 18 жовтня;
- №852/851 — Ворохта — Коломия — Укрзалізниця запланувала лише один рейс за цим маршрутом. Він відбудеться 19 жовтня.
В Укрзалізниці також додали, що пасажирів возитиме сучасний поїзд типу ДПКР-3.
Що з цінами на квитки
Для пасажирів наразі доступні квитки у вагони першого та другого класів, тож квитки коштуватимуть по-різному. Наприклад, якщо на поїзд Львів — Ворохта:
- проїхатися у вагоні першого класу зі Львова до Ворохти коштуватиме 316 гривень;
- поїздка у вагоні другого класу обійдеться у 229 гривень.
Натомість доїхати до Ворохти з Івано-Франківська буде трохи дешевше:
- 217 гривень за квиток у першому класі;
- 158 гривень — за квиток у другому класі.
В Укрзалізниці зазначають, що квитки вже є на сайті перевізника та у мобільному додатку. Також для пасажирів працюють каси на вокзалах.
