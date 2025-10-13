Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Ворохти – які ціни на квитки

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Українці не відмовляються від подорожей по країні навіть під час повномасштабної війни. Тим часом Укрзалізниця організувала курсування одразу пяти поїздів, які довозитимуть пасажирів до Ворохти — популярного туристичного центру.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

На яких поїздах можна буде доїхати до Ворохти

За інформацією перевізника, йдеться про такі поїзди:

№807/808 сполученням Львів — Ворохта — курсуватиме лише 17 та 19 жовтня;

— курсуватиме лише 17 та 19 жовтня; №808/807 — Ворохта — Львів — курсуватиме 17 та 18 жовтня;

— курсуватиме 17 та 18 жовтня; №810 Львів – Івано-Франківськ —18 жовтня;

—18 жовтня; №812/811 Івано-Франківськ — Ворохта теж відправиться у рейс 18 жовтня;

теж відправиться у рейс 18 жовтня; №852/851 — Ворохта — Коломия — Укрзалізниця запланувала лише один рейс за цим маршрутом. Він відбудеться 19 жовтня.

В Укрзалізниці також додали, що пасажирів возитиме сучасний поїзд типу ДПКР-3.

Що з цінами на квитки

Для пасажирів наразі доступні квитки у вагони першого та другого класів, тож квитки коштуватимуть по-різному. Наприклад, якщо на поїзд Львів — Ворохта:

проїхатися у вагоні першого класу зі Львова до Ворохти коштуватиме 316 гривень;

поїздка у вагоні другого класу обійдеться у 229 гривень.

Натомість доїхати до Ворохти з Івано-Франківська буде трохи дешевше:

217 гривень за квиток у першому класі;

158 гривень — за квиток у другому класі.

В Укрзалізниці зазначають, що квитки вже є на сайті перевізника та у мобільному додатку. Також для пасажирів працюють каси на вокзалах.

Раніше ми розповідали, що у пенсіонерів є пільги на Укрзалізниці. Відомо, хто може ними скористатися у жовтні. Дізнавайтесь також, як не переплачувати за квитки на поїзд Київ-Бухарест.