Головна Фінанси Укрзалізниця запустить додаткові поїзди — що з цінами на квитки

Укрзалізниця запустить додаткові поїзди — що з цінами на квитки

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 06:01
Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Ворохти – які ціни на квитки
Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Українці не відмовляються від подорожей по країні навіть під час повномасштабної війни. Тим часом Укрзалізниця організувала курсування одразу пяти поїздів, які довозитимуть пасажирів до Ворохти — популярного туристичного центру.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці

На яких поїздах можна буде доїхати до Ворохти

За інформацією перевізника, йдеться про такі поїзди:

  • №807/808 сполученням Львів — Ворохта — курсуватиме лише 17 та 19 жовтня;
  • №808/807 — Ворохта — Львів — курсуватиме 17 та 18 жовтня;
  • №810 Львів – Івано-Франківськ—18 жовтня;
  • №812/811 Івано-Франківськ — Ворохта теж відправиться у рейс 18 жовтня; 
  • №852/851 — Ворохта — Коломия — Укрзалізниця запланувала лише один рейс за цим маршрутом. Він відбудеться 19 жовтня.

В Укрзалізниці також додали, що пасажирів возитиме сучасний поїзд типу ДПКР-3. 

Що з цінами на квитки

Для пасажирів наразі доступні квитки у вагони першого та другого класів, тож квитки коштуватимуть по-різному. Наприклад, якщо на поїзд Львів — Ворохта:

  • проїхатися у вагоні першого класу зі Львова до Ворохти коштуватиме 316 гривень;
  • поїздка у вагоні другого класу обійдеться у 229 гривень. 

Натомість доїхати до Ворохти з Івано-Франківська буде трохи дешевше:

  • 217 гривень за квиток у першому класі;
  • 158 гривень — за квиток у другому класі. 

В Укрзалізниці зазначають, що квитки вже є на сайті перевізника та у мобільному додатку. Також для пасажирів працюють каси на вокзалах. 

Раніше ми розповідали, що у пенсіонерів є пільги на Укрзалізниці. Відомо, хто може ними скористатися у жовтні. Дізнавайтесь також, як не переплачувати за квитки на поїзд Київ-Бухарест

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
