Укрзализныця запустила дополнительные поезда в Ворохту — какие цены на билеты

Поезд. Фото: Укрзализныця

Украинцы не отказываются от путешествий по стране даже во время полномасштабной войны. Между тем Укрзализныця организовала курсирование сразу пяти поездов, которые будут довозить пассажиров до Ворохты — популярного туристического центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Реклама

Читайте также:

На каких поездах можно будет доехать до Ворохты

По информации перевозчика, речь идет о таких поездах:

№807/808 сообщением Львов — Ворохта — будет курсировать только 17 и 19 октября;

— будет курсировать только 17 и 19 октября; №808/807 — Ворохта — Львов — будет курсировать 17 и 18 октября;

— будет курсировать 17 и 18 октября; №810 Львов — Ивано-Франковск — 18 октября;

октября; №812/811 Ивано-Франковск — Ворохта тоже отправится в рейс 18 октября;

тоже отправится в рейс 18 октября; №852/851 — Ворохта — Коломыя — Укрзализныця запланировала только один рейс по этому маршруту. Он состоится 19 октября.

В Укрзализныце также добавили, что пассажиров будет возить современный поезд типа ДПКР-3.

Что с ценами на билеты

Для пассажиров уже доступны билеты в вагоны первого и второго классов, поэтому билеты будут стоить по-разному. Например, если на поезд Львов — Ворохта:

проехаться в вагоне первого класса из Львова в Ворохту будет стоить 316 гривен;

поездка в вагоне второго класса обойдется в 229 гривен.

Зато доехать до Ворохты из Ивано-Франковска будет немного дешевле:

217 гривен за билет в первом классе;

158 гривен — за билет во втором классе.

В Укрзализныце отмечают, что билеты есть на сайте перевозчика и в мобильном приложении. Также для пассажиров работают кассы на вокзалах.

Ранее мы рассказывали, что у пенсионеров есть льготы на Укрзализныце. Известно, кто может ими воспользоваться в октябре. Узнавайте также, как не переплачивать за билеты на поезд Киев-Бухарест.