Укрзализныця запустила дополнительные поезда в Ворохту — какие цены на билеты

Укрзализныця запустит добавочные поезда — что с ценами на билеты
Украинцы не отказываются от путешествий по стране даже во время полномасштабной войны. Между тем Укрзализныця организовала курсирование сразу пяти поездов, которые будут довозить пассажиров до Ворохты — популярного туристического центра.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
На каких поездах можно будет доехать до Ворохты
По информации перевозчика, речь идет о таких поездах:
- №807/808 сообщением Львов — Ворохта — будет курсировать только 17 и 19 октября;
- №808/807 — Ворохта — Львов — будет курсировать 17 и 18 октября;
- №810 Львов — Ивано-Франковск — 18 октября;
- №812/811 Ивано-Франковск — Ворохта тоже отправится в рейс 18 октября;
- №852/851 — Ворохта — Коломыя — Укрзализныця запланировала только один рейс по этому маршруту. Он состоится 19 октября.
В Укрзализныце также добавили, что пассажиров будет возить современный поезд типа ДПКР-3.
Что с ценами на билеты
Для пассажиров уже доступны билеты в вагоны первого и второго классов, поэтому билеты будут стоить по-разному. Например, если на поезд Львов — Ворохта:
- проехаться в вагоне первого класса из Львова в Ворохту будет стоить 316 гривен;
- поездка в вагоне второго класса обойдется в 229 гривен.
Зато доехать до Ворохты из Ивано-Франковска будет немного дешевле:
- 217 гривен за билет в первом классе;
- 158 гривен — за билет во втором классе.
В Укрзализныце отмечают, что билеты есть на сайте перевозчика и в мобильном приложении. Также для пассажиров работают кассы на вокзалах.
