УЗ компенсує пасажирам незручності через збій — що пропонують

Купе в поїзді. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Укрзалізниця продовжує усувати наслідки хакерської кібератаки. Водночас у компанії запровадили компенсаційні пропозиції для пасажирів, які придбали паперові квитки під час масштабного збою.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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"Ми розуміємо, які незручності доставляє нашим пасажирам відсутність онлайн-продажів квитків, тож хочемо принаймні частково компенсувати їх", — йдеться у повідомленні.

Пасажирам із придбаними в період хакерської атаки паперовими квитками пропонують:

безоплатне перебування в залах очікування

безоплатний чай у поїздах УЗ;

низку "компліментів" від компанії та партнерів після відновлення системи.

У пресслужбі додали, що для покращення сервісу Укрзалізниця вже відкрила три додаткові каси у Києві, дві — у Вінниці та одну — у Львові. Вони працюють без технічних перерв та обідніх пауз.

Також зазначається, що ІТ-фахівці Укрзалізниці, Кібердепартамент СБУ, Державний центр кіберзахисту, Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події (CERT-UA) при Держспецзв'язку, ІТ-команда Київстар та всі залучені спеціалісти продовжують цілодобово працювати, щоб якнайшвидше повернути до роботи системи Укрзалізниці, які вийшли з ладу через ворожу хакерську атаку.

"Хочемо вірити, що старий-добрий паперовий квиточок, придбаний в цей період, стане черговим нагадуванням про те, що українці з гідністю проходять всі випробування в часи великої війни", — додали в УЗ.

Також у компанії повідомили, що нині через каси продаються квитки на найближчі дати — 26 та 27 березня. Пасажирам рекомендують приходити за квитками не у пікові години, найкращий час — з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

Що відомо про хакерську атаку на Укрзалізницю

У системі Укрзалізниці 23 березня стався масштабний технічний збій, внаслідок якого перестали працювати сайт та застосунок компанії, онлайн-продаж квитків став також недоступним і в додатку для військовослужбовців Армія+. У компанії наголосили, що працюють над відновленням сервісів після кібератаки та планують вийти на фінішну пряму уже найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Олександр Федієнко прокоментував кібератаку на Укрзалізницю. Він зазначив, що противник міг отримати критично важливу інформацію про перевезення.

Також дізнавайтеся, як діяти пасажирам, які хочуть повернути кошти за квитки на поїзди Укрзалізниці та яку суму компенсують.