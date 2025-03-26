УЗ компенсирует пассажирам неудобства из-за сбоя — что предлагают

Купе в поезде. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Укрзализныця продолжает устранять последствия хакерской кибератаки. В то же время в компании ввели компенсационные предложения для пассажиров, которые приобрели бумажные билеты во время масштабного сбоя.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"Мы понимаем, какие неудобства доставляет нашим пассажирам отсутствие онлайн-продаж билетов, поэтому хотим хотя бы частично компенсировать их", — говорится в сообщении.

Пассажирам с приобретенными в период хакерской атаки бумажными билетами предлагают:

бесплатное пребывание в залах ожидания

бесплатный чай в поездах УЗ;

ряд "комплиментов" от компании и партнеров после восстановления системы.

В пресс-службе добавили, что для улучшения сервиса Укрзализныця уже открыла три дополнительные кассы в Киеве, две — в Виннице и одну — во Львове. Они работают без технических перерывов и обеденных пауз.

Также отмечается, что ИТ-специалисты Укрзализныци, Кибердепартамент СБУ, Государственный центр киберзащиты, Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия (CERT-UA) при Госспецсвязи, ИТ-команда Киевстар и все привлеченные специалисты продолжают круглосуточно работать, чтобы как можно быстрее вернуть к работе системы Укрзализныци, которые вышли из строя из-за вражеской хакерской атаки.

"Хотим верить, что старый-добрый бумажный билетик, приобретенный в этот период, станет очередным напоминанием о том, что украинцы с достоинством проходят все испытания во времена большой войны", — добавили в УЗ.

Также в компании сообщили, что сейчас через кассы продаются билеты на ближайшие даты — 26 и 27 марта. Пассажирам рекомендуют приходить за билетами не в пиковые часы, лучшее время — с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

Что известно о хакерской атаке на Укрзализныцю

В системе Укрзализныци 23 марта произошел масштабный технический сбой, в результате которого перестали работать сайт и приложение компании, онлайн-продажа билетов стала также недоступной и в приложении для военнослужащих Армия+. В компании отметили, что работают над восстановлением сервисов после кибератаки и планируют выйти на финишную прямую уже в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Александр Федиенко прокомментировал кибератаку на Укрзализныцю. Он отметил, что противник мог получить критически важную информацию о перевозках.

Также узнавайте, как действовать пассажирам, которые хотят вернуть деньги за билеты на поезда Укрзализныци и какую сумму компенсируют.