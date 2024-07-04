Тарифи Укрзалізниці зростуть — що коштуватиме дорожче

Вантажні вагони УЗ. Фото: uz.gov.ua

Державний перевізник "Укрзалізниця" планує повністю змінити тарифну модель, яка діяла з 1997 року. Інакше компанії загрожують мільйонні збитки.

Про такі плани розповів голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв’ю видання "Forbes Ukraine".

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Що зміниться в тарифах УЗ

За словами посадовця, йдеться про тарифи на вантажоперевезення, однак не про підвищення, а їхню гармонізацію. Такий підхід передбачає повноцінну зміну моделі розрахунків.

Очікується, система тарифоутворення буде спрощена, адже нині вона складається з п’яти різних класів та понад 20 коефіцієнтів.

Зокрема, запропонують запровадити єдиний тариф на порожні вагони та поділ перевезень за класами залежно від технології, а не від особливостей товару чи бізнесу, що здійснює замовлення вагонів.

У компанії розраховують, що завдяки гармонізації тарифів це принесе додаткові 3-4 млрд гривень вже до кінця цього року, якщо вчасно затвердить уряд.

Загалом для бізнесу обсяг витрат на перевезення може підвищитися приблизно на 7%, проте поки що тарифна реформа не рухається через затримки в урядових кабінетах.

Зростання вантажоперевезень залізницею

Лященко зазначив, що це важливо для стабілізації економіки України та покращення фінансового стану компанії. Він зауважив, що зернові, залізна та марганцева руда становили 81% експортних перевезень, завдяки чому до червня залізниці вдалося зберегти статус прибуткового підприємства.

Проти минулого року експорт зернових культур Укрзалізницею зріс на 43%. Однак у червні спостерігається інша динаміка: за останні п’ять місяців країна фактично експортувала старий урожай, а обсяги перевезень зернових суттєво впали. УЗ перевезла понад 90 млн тонн вантажів, зокрема 45 млн тонн — експортні перевезення. Скоротився експорт продукції металургії та залізорудної промисловості через перебої в електропостачанні.

"Натомість спостерігаємо зростання обсягів перевезень позакласних — збиткових для нас — вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії", — уточнив посадовець.

Найбільше в січні-червні поточного року було перевезено таких вантажів:

залізної та марганцевої руди — 22,9 млн т.;

зернових вантажів — 22,5 млн т;

кам’яного вугілля — 12,5 млн т;

мінбудматеріалів — 13,7 млн т.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила час початку онлайн-продажів для міжнародних поїздів. Проте час початку продажів квитків на внутрішні рейси залишається без змін.

Також ми писали, що УЗ оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.