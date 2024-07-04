Тарифы Укрзализныци вырастут — что обойдется дороже

Грузовые вагоны УЗ. Фото: uz.gov.ua

Государственный перевозчик "Укрзализныця" планирует полностью изменить тарифную модель, которая действовала с 1997 года. Иначе компании грозят миллионные убытки.

О таких планах рассказал глава правления УЗ Евгений Лященко в интервью "Forbes Ukraine".

Читайте также:

Что изменится в тарифах УЗ

По словам чиновника, речь идет о тарифах на грузоперевозки, однако не о повышении, а их гармонизации. Такой подход предполагает полноценное изменение модели расчетов.

Ожидается, что система тарифообразования будет упрощена, ведь сейчас она состоит из пяти разных классов и более 20 коэффициентов.

В частности, предложат ввести единый тариф на пустые вагоны и разделение перевозок по классам в зависимости от технологии, а не от особенностей товара или бизнеса, осуществляющего заказ вагонов.

В компании рассчитывают, что благодаря гармонизации тарифов это принесет дополнительные 3-4 млрд гривен уже к концу этого года, если вовремя утвердит правительство.

В целом для бизнеса объем расходов на перевозку может повыситься примерно на 7%, однако пока тарифная реформа не двигается из-за задержек в правительственных кабинетах.

Рост грузоперевозок железной дорогой

Лещенко отметил, что это важно для стабилизации экономики Украины и улучшения финансового положения компании. Он отметил, что зерновая, железная и марганцевая руда составляли 81% экспортных перевозок, благодаря чему до июня железной дороге удалось сохранить статус прибыльного предприятия.

Против прошлого года экспорт зерновых культур "Укрзализныцей" вырос на 43%. Однако в июне наблюдается другая динамика: за последние пять месяцев страна фактически экспортировала старый урожай, а объемы зерновых перевозок существенно упали. УЗ перевезла более 90 млн тонн грузов, в том числе 45 млн тонн — экспортные перевозки. Сократился экспорт продукции металлургии и железорудной промышленности из-за перебоев в электроснабжении.

"Вместе с тем наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных — убыточных для нас грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании", — уточнил чиновник.

Больше всего в январе-июне текущего года были перевезены следующие грузы:

железной и марганцевой руды — 22,9 млн т.;

зерновых грузов — 22,5 млн т;

каменного угля — 12,5 млн т;

минстройматериалов — 13,7 млн т.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрзализныця изменила время начала онлайн-продаж для международных поездов. Однако время начала продаж билетов на внутренние рейсы остается без изменений.

Также мы писали, что УЗ объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.