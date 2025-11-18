Укрзалізниця запускає продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express — що про це відомо

Укрзалізниця дасть більше квитків — які можна купити онлайн
У мобільному додатку Укрзалізниці (УЗ) побільшає послуг. Так, відтепер пасажири зможуть купувати у застосунку квитки на приміські поїзди та City Express.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 18 листопада.
Продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express
Раніше онлайн продавалися лише квитки на поїзди далекого сполучення та на швидкісні електрички. Тепер у додатку з'явився розділ "Приміські" або "City Express".
"Жодних кас, мінімум черг та ніяких монет — тепер достатньо перейти у застосунок Укрзалізниці, обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби), оплатити поїздку – і у дорогу", — йдеться у повідомленні УЗ.
Щоб користуватися новою функцією, користувачам потрібно оновити застосунок на смартфоні.
В компанії пояснюють, що оновлений застосунок має низку переваг перед чат-ботами, у яких пасажири купували квитки до квітня 2025 року. Наприклад, у застосунку люди можуть:
- швидко купувати квитки в одному місці;
- не зберігати окремий файл з квитком.
Також застосунок одразу підтягує найближчі по часу рейси, коли користувач обере потрібний маршрут. Ще тут можна знайти:
- оновлену інформацію про зміни та анонси Укрзалізниці;
- сучасний та гнучкий інтерфейс.
Хто зможе купувати квитки онлайн
Наразі пасажири можуть брати повні та дитячі квитки на приміські поїзди у:
- Київській;
- Вінницькій;
- Житомирській;
- Полтавській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Чернігівській;
- Хмельницькій;
- Черкаській областях;
- Херсонська і Запорізька (частково).
Купівля квитків доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться дещо пізніше.
Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця запустить програму з безплатними 3000 кілометрів з 1 грудня 2025 року. Пасажири не витрачатимуть гроші на квитки під час міжсезоння — коли попит на подорожі залізницею менший. Ще ми розповідали про заборону перевозити певний багаж у поїздах УЗ. Наприклад, у вагон не пустять пасажирів з дикими тваринами, зброєю, вибуховими та отруйними речовинами.
Читайте Новини.LIVE!