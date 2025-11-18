Відео
Укрзалізниця дасть більше квитків — які можна купити онлайн

Дата публікації: 18 листопада 2025 17:21
Оновлено: 17:56
Укрзалізниця запускає продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express — що про це відомо
Приміська електричка. Фото: Укрзалізниця у Telegram

У мобільному додатку Укрзалізниці (УЗ) побільшає послуг. Так, відтепер пасажири зможуть купувати у застосунку квитки на приміські поїзди та City Express.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 18 листопада. 

Продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express

Раніше онлайн продавалися лише квитки на поїзди далекого сполучення та на швидкісні електрички. Тепер у додатку з'явився розділ "Приміські" або "City Express".

Укрзалізниця анонсувала появу квитків на приміські поїзди та City Express у мобільному додатку. Фото: Укрзалізниця у Telegram

"Жодних кас, мінімум черг та ніяких монет — тепер достатньо перейти у застосунок Укрзалізниці, обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби), оплатити поїздку – і у дорогу", — йдеться у повідомленні УЗ. 

Щоб користуватися новою функцією, користувачам потрібно оновити застосунок на смартфоні. 

В компанії пояснюють, що оновлений застосунок має низку переваг перед чат-ботами, у яких пасажири купували квитки до квітня 2025 року. Наприклад, у застосунку люди можуть:

  • швидко купувати квитки в одному місці;
  • не зберігати окремий файл з квитком.

Також застосунок одразу підтягує найближчі по часу рейси, коли користувач обере потрібний маршрут. Ще тут можна знайти: 

  • оновлену інформацію про зміни та анонси Укрзалізниці;
  • сучасний та гнучкий інтерфейс.

Хто зможе купувати квитки онлайн

Наразі пасажири можуть брати повні та дитячі квитки на приміські поїзди у:

  • Київській;
  • Вінницькій; 
  • Житомирській; 
  • Полтавській; 
  • Миколаївській; 
  • Одеській; 
  • Кіровоградській; 
  • Дніпропетровській; 
  • Чернігівській; 
  • Хмельницькій; 
  • Черкаській областях;
  • Херсонська і Запорізька (частково).

Купівля квитків доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться дещо пізніше.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця запустить програму з безплатними 3000 кілометрів з 1 грудня 2025 року. Пасажири не витрачатимуть гроші на квитки під час міжсезоння — коли попит на подорожі залізницею менший. Ще ми розповідали про заборону перевозити певний багаж у поїздах УЗ. Наприклад, у вагон не пустять пасажирів з дикими тваринами, зброєю, вибуховими та отруйними речовинами. 

Укрзалізниця онлайн-послуги додаток поїзди квитки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
