Укрзалізниця запускає продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express — що про це відомо

Приміська електричка. Фото: Укрзалізниця у Telegram

У мобільному додатку Укрзалізниці (УЗ) побільшає послуг. Так, відтепер пасажири зможуть купувати у застосунку квитки на приміські поїзди та City Express.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 18 листопада.

Продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express

Раніше онлайн продавалися лише квитки на поїзди далекого сполучення та на швидкісні електрички. Тепер у додатку з'явився розділ "Приміські" або "City Express".

Укрзалізниця анонсувала появу квитків на приміські поїзди та City Express у мобільному додатку. Фото: Укрзалізниця у Telegram

"Жодних кас, мінімум черг та ніяких монет — тепер достатньо перейти у застосунок Укрзалізниці, обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби), оплатити поїздку – і у дорогу", — йдеться у повідомленні УЗ.

Щоб користуватися новою функцією, користувачам потрібно оновити застосунок на смартфоні.

В компанії пояснюють, що оновлений застосунок має низку переваг перед чат-ботами, у яких пасажири купували квитки до квітня 2025 року. Наприклад, у застосунку люди можуть:

швидко купувати квитки в одному місці;

не зберігати окремий файл з квитком.

Також застосунок одразу підтягує найближчі по часу рейси, коли користувач обере потрібний маршрут. Ще тут можна знайти:

оновлену інформацію про зміни та анонси Укрзалізниці;

сучасний та гнучкий інтерфейс.

Хто зможе купувати квитки онлайн

Наразі пасажири можуть брати повні та дитячі квитки на приміські поїзди у:

Київській;

Вінницькій;

Житомирській;

Полтавській;

Миколаївській;

Одеській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Чернігівській;

Хмельницькій;

Черкаській областях;

Херсонська і Запорізька (частково).

Купівля квитків доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться дещо пізніше.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця запустить програму з безплатними 3000 кілометрів з 1 грудня 2025 року. Пасажири не витрачатимуть гроші на квитки під час міжсезоння — коли попит на подорожі залізницею менший. Ще ми розповідали про заборону перевозити певний багаж у поїздах УЗ. Наприклад, у вагон не пустять пасажирів з дикими тваринами, зброєю, вибуховими та отруйними речовинами.