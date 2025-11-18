Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Укрзализныця даст больше билетов — какие можно купить онлайн

Укрзализныця даст больше билетов — какие можно купить онлайн

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 17:21
обновлено: 17:56
Укрзализныця запускает продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express — что об этом известно
Пригородная электричка. Фото: Укрзализныця в Telegram

В мобильном приложении Укрзализныци (УЗ) станет больше услуг. Так, отныне пассажиры смогут покупать в приложении билеты на пригородные поезда и City Express.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци во вторник, 18 ноября.

Реклама
Читайте также:

Продажа онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express

Ранее онлайн продавались только билеты на поезда дальнего следования и на скоростные электрички. Теперь в приложении появился раздел "Пригородные" или "City Express".

null
Укрзализныця анонсировала появление билетов на пригородные поезда и City Express в мобильном приложении. Фото: Укрзализныця в Telegram

"Никаких касс, минимум очередей и никаких монет — теперь достаточно перейти в приложение Укрзализныци, выбрать раздел "Пригородные" или "City Express", направление, багаж (при необходимости), оплатить поездку — и в путь", — говорится в сообщении УЗ.

Чтобы пользоваться новой функцией, пользователям нужно обновить приложение на смартфоне.

В компании объясняют, что обновленное приложение имеет ряд преимуществ перед чат-ботами, в которых пассажиры покупали билеты до апреля 2025 года. Например, в приложении люди могут:

  • быстро покупать билеты в одном месте;
  • не сохранять отдельный файл с билетом.

Также приложение сразу подтягивает ближайшие по времени рейсы, когда пользователь выберет нужный маршрут. Еще здесь можно найти:

  • обновленную информацию об изменениях и анонсы Укрзализныци;
  • современный и гибкий интерфейс.

Кто сможет покупать билеты онлайн

Сейчас пассажиры могут брать полные и детские билеты на пригородные поезда в:

  • Киевской;
  • Винницкой;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской областях;
  • Херсонская и Запорожская области (частично).

Покупка билетов доступна без льготных категорий пассажиров, такая опция появится несколько позже.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця запустит программу с бесплатными 3000 километров с 1 декабря 2025 года. Пассажиры не будут тратить деньги на билеты во время межсезонья — когда спрос на путешествия по железной дороге меньше. Еще мы рассказывали о запрете перевозить определенный багаж в поездах УЗ. Например, в вагон не пустят пассажиров с дикими животными, оружием, взрывчатыми и ядовитыми веществами.

Укрзализныця онлайн-услуги приложение поезда билеты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации