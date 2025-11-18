Укрзализныця запускает продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express — что об этом известно

Пригородная электричка. Фото: Укрзализныця в Telegram

В мобильном приложении Укрзализныци (УЗ) станет больше услуг. Так, отныне пассажиры смогут покупать в приложении билеты на пригородные поезда и City Express.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци во вторник, 18 ноября.

Продажа онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express

Ранее онлайн продавались только билеты на поезда дальнего следования и на скоростные электрички. Теперь в приложении появился раздел "Пригородные" или "City Express".

"Никаких касс, минимум очередей и никаких монет — теперь достаточно перейти в приложение Укрзализныци, выбрать раздел "Пригородные" или "City Express", направление, багаж (при необходимости), оплатить поездку — и в путь", — говорится в сообщении УЗ.

Чтобы пользоваться новой функцией, пользователям нужно обновить приложение на смартфоне.

В компании объясняют, что обновленное приложение имеет ряд преимуществ перед чат-ботами, в которых пассажиры покупали билеты до апреля 2025 года. Например, в приложении люди могут:

быстро покупать билеты в одном месте;

не сохранять отдельный файл с билетом.

Также приложение сразу подтягивает ближайшие по времени рейсы, когда пользователь выберет нужный маршрут. Еще здесь можно найти:

обновленную информацию об изменениях и анонсы Укрзализныци;

современный и гибкий интерфейс.

Кто сможет покупать билеты онлайн

Сейчас пассажиры могут брать полные и детские билеты на пригородные поезда в:

Киевской;

Винницкой;

Житомирской;

Полтавской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Черниговской;

Хмельницкой;

Черкасской областях;

Херсонская и Запорожская области (частично).

Покупка билетов доступна без льготных категорий пассажиров, такая опция появится несколько позже.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця запустит программу с бесплатными 3000 километров с 1 декабря 2025 года. Пассажиры не будут тратить деньги на билеты во время межсезонья — когда спрос на путешествия по железной дороге меньше. Еще мы рассказывали о запрете перевозить определенный багаж в поездах УЗ. Например, в вагон не пустят пассажиров с дикими животными, оружием, взрывчатыми и ядовитыми веществами.