Укрзализныця запускает продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express — что об этом известно

Укрзализныця даст больше билетов — какие можно купить онлайн
В мобильном приложении Укрзализныци (УЗ) станет больше услуг. Так, отныне пассажиры смогут покупать в приложении билеты на пригородные поезда и City Express.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци во вторник, 18 ноября.
Продажа онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express
Ранее онлайн продавались только билеты на поезда дальнего следования и на скоростные электрички. Теперь в приложении появился раздел "Пригородные" или "City Express".
"Никаких касс, минимум очередей и никаких монет — теперь достаточно перейти в приложение Укрзализныци, выбрать раздел "Пригородные" или "City Express", направление, багаж (при необходимости), оплатить поездку — и в путь", — говорится в сообщении УЗ.
Чтобы пользоваться новой функцией, пользователям нужно обновить приложение на смартфоне.
В компании объясняют, что обновленное приложение имеет ряд преимуществ перед чат-ботами, в которых пассажиры покупали билеты до апреля 2025 года. Например, в приложении люди могут:
- быстро покупать билеты в одном месте;
- не сохранять отдельный файл с билетом.
Также приложение сразу подтягивает ближайшие по времени рейсы, когда пользователь выберет нужный маршрут. Еще здесь можно найти:
- обновленную информацию об изменениях и анонсы Укрзализныци;
- современный и гибкий интерфейс.
Кто сможет покупать билеты онлайн
Сейчас пассажиры могут брать полные и детские билеты на пригородные поезда в:
- Киевской;
- Винницкой;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Черниговской;
- Хмельницкой;
- Черкасской областях;
- Херсонская и Запорожская области (частично).
Покупка билетов доступна без льготных категорий пассажиров, такая опция появится несколько позже.
Как сообщалось ранее, Укрзализныця запустит программу с бесплатными 3000 километров с 1 декабря 2025 года. Пассажиры не будут тратить деньги на билеты во время межсезонья — когда спрос на путешествия по железной дороге меньше. Еще мы рассказывали о запрете перевозить определенный багаж в поездах УЗ. Например, в вагон не пустят пассажиров с дикими животными, оружием, взрывчатыми и ядовитыми веществами.
