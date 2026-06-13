Банкрутсво Укрзалізниці: фінансовий аналітик Олексій Кущ назвав причину, яка до цього призведе

Вантажні вагони Укрзалізниці, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни з РФ для України на перший план виходять перевезення комерційних вантажів і відповідність залізниці потребам бізнесу і реальному сектору економіки. Укрзалізниця вже не відповідає цим потребам, компанія перебуває у передкризовому стані.

Про це сказав в етері програми "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Проблеми Укрзалізниці

Як зауважив експерт, перевізник перебуває на порозі системної кризи в контектсі того, як компанія може забезпечувати реальний сектор економіки.

"Є чутки, що якісь приватні компанії хочуть завести свої вагони і перевозити зерно, інші вантажі. Але розуміємо, які тарифи вони поставлять. Фермери і сільськогосподарських виробників через тарифне навантаження", — сказав Кущ.

За його словами, в Укрзалізниці повністю відсутня системна політика.

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Приватизація Укрзалізниці і банкрутство

Приватизація, на думку фінансового аналітика Олексія Куща, знищить Укрзалізницю швидше, ніж російські дрони і ракети. Він пояснив, що процес може відбуватися таким чином, що кожен олігарх отримає приватну залізницю. При цьому експерт додав, що за чинною стратегією у законі, який прийняли ще до повномасштабної війни з РФ, Укрзалізницю планують розділити на:

тягу;

вагони;

колії (основні засоби).

"Раніше УЗ мала повну структуру вантажного тарифу. Його не вистачало, адже доводилось дотувати пасажирські перевезення, але за допомогою фінансового маневру вдавалося не тільки дотувати, а й купувати вантажні, пасажирські вагони, ремонтувати колії, будувати вокзали", — розповів Олексій Кущ.

Коли компанія втратила частину тарифів після того, як вантажі дозволили перевозити вантажі, бо списала велику кількість вагонів. Згодом вони опинилися на балансі олігархічних компаній.

"Відповідно, компанія не платила за вагони, але оплачувала тягу і колії. Це значно менше. А оплачувати велику інфраструктуру УЗ потрібно. А грошей вже нема тому, що частина доданої вартості послуг компанії "пішла" в кишені олігархів", — пояснив фінансовий аналітик.

Він додав, що якщо Укрзалізницю позбавлять ще й частини колій, замінивщи їх неприбутковими напрямки, то Укрзалізниця стане банкрутом.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укрзалізниця хоче виправити фінансовий стан шляхом перегляду тарифів на вантажні перевезення. За словами гендиректора компанії, підвищення має бути до 45%.

"Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються деякі сектори економіки. Ми розуміємо, що всі вони постраждали від зростання цін на енергоносії... але залізниця не може й надалі їх субсидувати", — сказав він.

При цьому ідея з підвищенням тарифу не подобається фермерам і металургам, які є основними клієнтами перевізника.

Також Новини.LIVE писали, чому на квитки на деякі рейси УЗ немає автовикупу. Перевізник запроваджує деякі обмеження щодо сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше.