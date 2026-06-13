Банкротство Укрзализныци: финансовый аналитик Алексей Кущ назвал причину, которая к этому приведет

Грузовые вагоны Укрзализныци, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны с РФ для Украины на первый план выходят перевозки коммерческих грузов и соответствие железной дороги потребностям бизнеса и реального сектора экономики. Укрзализныця уже не отвечает этим потребностям, компания находится в предкризисном состоянии.

Об этом сказал в эфире программы Світ на зламі финансовый аналитик Алексей Кущ.

Проблемы Укрзализныци

Как отметил эксперт, перевозчик находится на пороге системного кризиса в контексте того, как компания может обеспечивать реальный сектор экономики.

"Ходят слухи, что какие-то частные компании хотят завести свои вагоны и перевозить зерно, другие грузы. Но мы понимаем, какие тарифы они установят. Фермеры и сельскохозяйственные производители из-за тарифной нагрузки", — сказал Кущ.

По его словам, в Укрзализныце полностью отсутствует системная политика.

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Приватизация Укрзализныци и банкротство

Приватизация, по мнению финансового аналитика Алексея Куща, уничтожит Укрзализныцю быстрее, чем российские дроны и ракеты. Он объяснил, что процесс может происходить таким образом, что каждый олигарх получит частную железную дорогу. При этом эксперт добавил, что согласно действующей стратегии в законе, который приняли еще до полномасштабной войны с РФ, Укрзализницу планируют разделить на:

тягу;

вагоны;

пути (основные средства).

"Раньше УЗ владела полной структурой грузового тарифа. Его не хватало, ведь приходилось дотировать пассажирские перевозки. Но с помощью финансового маневра удавалось не только дотировать, но и покупать грузовые, пассажирские вагоны, ремонтировать пути, строить вокзалы", — рассказал Алексей Кущ.

Когда компания потеряла часть тарифов после того, как перевозить грузы разрешили на частных вагонах, УЗ списала большое количество вагонов. Впоследствии они оказались на балансе олигархических компаний.

"Соответственно, компания не платила за вагоны, но оплачивала тягу и пути. Это значительно меньше. А оплачивать крупную инфраструктуру УЗ нужно. А денег уже нет, потому что часть добавленной стоимости услуг компании "ушла" в карманы олигархов", — объяснил финансовый аналитик.

Он добавил, что если Укрзализныцю лишат еще и части путей, заменив их убыточными направлениями, то Укрзализныця станет банкротом.

Как сообщали Новини.LIVE, Укрзализныця хочет исправить финансовое положение путем пересмотра тарифов на грузовые перевозки. По словам гендиректора компании, повышение должно составить до 45%.

"Мы понимаем трудности, с которыми сталкиваются некоторые сектора экономики. Мы понимаем, что все они пострадали от роста цен на энергоносители... но железная дорога не может и дальше их субсидировать", — сказал он.

При этом идея с повышением тарифа не нравится фермерам и металлургам, которые являются основными клиентами перевозчика.

Также Новини.LIVE писали, почему на билеты на некоторые рейсы УЗ нет автовыкупа. Перевозчик вводит некоторые ограничения в отношении сезонных или пиковых поездов, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше.