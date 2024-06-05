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Укрпочта предлагает новый сервис — что стало доступно

5 июня 2024 12:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Укрпочта расширила услуги — что изменилось
Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 5 июня 2024 года запустил для клиентов новый сервис. Теперь получатель может оплачивать тару для отправки прямо в отделениях.

О новой возможности рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

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Новый сервис Укрпочты

Как отметил Смелянский, сервис исключает потребность в отдельном приобретении коробок или свертков для отправок. Теперь клиентам доступна более удобная процедура, согласно которой оплата тары произойдет непосредственно при отправке/получении посылки.

Он отметил, что такой сервис будет распространяться на все отделения почтовой компании в стране. Цель — значительное упрощение процесса отправки для клиентов.

"С сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте кто, где, когда и за что платит", — сообщил Смилянский.

Кроме того, руководитель компании пообещал, что скоро будут существенно сокращены сроки доставки посылок. По его словам, клиенты "Укрпочты" смогут забирать посылки на следующий день.

Стоит отметить, что в мае компания выставила никем не забранные посылки на аукцион. Продали посылки, которые более шести месяцев пролежали на складах.

Компания воспользовалась международным опытом, так как такой подход стабильно практикуют другие мировые почтовые операторы: Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта будет продавать на аукционах некоторые посылки. Также вскоре продадут старую технику.

Ранее мы писали, что работникам Укрпочты разрешили владеть оружием и использовать его. Правда, перед этим почтовые работники должны пройти специальную подготовку.

услуги
почта
Укрпошта

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