Будівництво укриттів — скільки мільярдів пішло на це за час війни

Люди перечікують повітряну тривогу в укритті. Фото: Укрінформ

За час повномасштабної війни на укриття в Україні витратили понад 31,3 млрд грн. Йдеться про кошти, які пройшли через тендери.

Про це повідомляють на сайті YC.Market.

Читайте також:

В яких регіонах на будівництво укриттів витратили найбільше

Як зазначається у повідомленні, за період з 24 лютого 2022 до 19 листопада 2024 року в системі закупівель Prozorro відбулося 46 088 тендерів щодо облаштування укриттів. Лідерами за витратами на будівництво укриттів стали:

Київ — 7,2 млрд грн;

Київська область — 4,2 млрд;

Дніпропетровська область — 3 млрд;

Одеська область — 2,2 млрд;

Харківська область — 1,9 млрд;

Запорізька область — 1,6 млрд;

Львівська область — 1,1 млрд.

Аналіз тендерів по Україні. Фото: YC.Market

Найменшу кількість виграних тендерів зафіксували на Закарпатті, у Луганській, Хмельницькій, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, будівництво укриття у школі під Броварами подешевшало на 5 мільйонів гривень. Сталося це після того, як Держаудитслужба вирішила перевірити тендер.

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що у Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів. За його словами, є й ті, хто закуповує інвентар за вдвічі завищеними цінами.