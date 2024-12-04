Строительство укрытий — сколько миллиардов ушло на это за время войны

Люди пережидают воздушную тревогу в укрытии Фото: Укринформ

За время полномасштабной войны на укрытие в Украине потратили более 31,3 млрд. грн. Речь идет о средствах, прошедших через тендеры.

Об этом сообщают на сайте YC.Market.

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Как отмечается в сообщении, за период с 24 февраля 2022 года по 19 ноября 2024 года в системе закупок Prozorro состоялось 46 088 тендеров по обустройству укрытий. Лидерами по затратам на строительство укрытий стали:

Киев — 7,2 млрд грн;

Киевская область — 4,2 млрд;

Днепропетровская область — 3 млрд;

Одесская область — 2,2 млрд;

Харьковская область — 1,9 млрд;

Запорожская область — 1,6 млрд;

Львовская область — 1,1 млрд.

Анализ тендеров по Украине. Фото: YC.Market

Наименьшее количество выигранных тендеров было зафиксировано на Закарпатье, в Луганской, Хмельницкой, Тернопольской и Кировоградской областях.

Напомним, строительство укрытия в школе под Броварами подешевело на 5 миллионов гривен. Случилось это после того, как Госаудитслужба решила проверить тендер.

Депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что в Киеве некоторые районы потратили менее 5% средств в год на обустройство укрытий. По его словам, есть и те, кто закупает инвентарь по вдвое завышенным ценам.