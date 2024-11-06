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Укренерго призупинило платежі за виплатами євробондів

6 листопада 2024 15:07
Аркадій Пастула - Редактор
Укренерго призупиняє платежі за зеленими облігаціями
Виконувач обов'язків голови правління "Укренерго" Олексій Брехт. Фото: "Суспільне"
Аркадій Пастула - Редактор

"Укренерго" тимчасово призупиняє платежі за "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада. Рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу найближчими місяцями.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у Facebook у середу, 6 листопада.

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"НЕК "Укренерго", спільно з Урядом України, вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі", — йдеться у повідомленні.

Платежі за "зеленими" облігаціями сталого розвитку тимчасово припинено через положення закону, дві постанови Кабміну та наказ Міністерства енергетики. Ці нормативні акти були ухвалені в межах виконання умов співпраці України з МВФ.

"Укренерго" повідомило партнерів і кредиторів про тимчасову зупинку платежів за єврооблігаціями та запевнила в стабільності своєї фінансової та операційної діяльності.

"Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і Статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань — підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Укренерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, в "Укренерго" озвучили умови, за яких в Україні можуть впроваджувати відключення електроенергії за графіками взимку.

Також народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що близько 50% захисних споруд для енергетичних об'єктів України вже завершено. Зараз тривають фінальні роботи.

Україна виплати українці борги Укренерго облігації

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