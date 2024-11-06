Укрэнерго приостанавливает платежи по зеленым облигациям

Укрэнерго приостановило платежи по выплатам евробондов
"Укрэнерго" временно приостанавливает платежи по "зеленым" облигациям устойчивого развития с 9 ноября. Решение будет действовать до момента завершения планируемой реструктуризации долга в ближайшие месяцы.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook в среду, 6 ноября.
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"НЭК "Укрэнерго", совместно с Правительством Украины, принимают все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с владельцами облигаций в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.
Платежи по "зеленым" облигациям устойчивого развития временно прекращены из-за положений закона, двух постановлений Кабмина и приказа Министерства энергетики. Эти нормативные акты были приняты в рамках выполнения условий сотрудничества Украины с МВФ.
"Укрэнерго" сообщило партнерам и кредиторам о временной остановке платежей по еврооблигациям и заверило в стабильности своей финансовой и операционной деятельности.
"Мы продолжаем выполнять свои обязательства и предусмотренные украинским законодательством и Уставом компании функции. В частности, что касается текущих задач — подготовки к зиме, восстановления, обустройства защиты и усиления устойчивости энергосистемы Украины в условиях военного положения", — говорится в сообщении.
Напомним, в "Укрэнерго" озвучили условия, при которых в Украине могут внедряться отключение электроэнергии по графикам зимой.
Также народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что около 50% защитных сооружений для энергетических объектов Украины уже завершено. Сейчас ведутся финальные работы.
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