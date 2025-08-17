Польські прикордонники отримали нові повноваження — за що штрафуватимуть українців

КПП Краківець-Корчова. Фото: УНІАН

Прикордонники Польщі отримають право застосовувати фінансові санкції до іноземців, зокрема українців, які порушують встановлені правила у прикордонній зоні або щодо працевлаштування. У деяких випадках штрафи становитимуть понад 100 000 гривень.

Про це пише видання InPoland.

Реклама

Читайте також:

МВСіА підготувало відповідний проєкт у зв’язку з набранням чинності постанови Міністерства національної оборони, якою заборонено несанкціоноване фотографування критичної інфраструктури.

За які дії можна отримати штраф

Згідно зі змінами, польські прикордонники зможуть застосовувати фінансові покарання за фото- чи відеофіксацію об’єктів інфраструктури Прикордонної служби, пунктів перетину кордону або інших об’єктів інфраструктури, де вони виконують свої статутні обов’язки.

Передбачається, що впровадження вищезазначених правил дозволить співробітникам прикордонної служби ефективно та результативно реагувати на виявлене правопорушення та вживати дієвих заходів без необхідності залучення інших уповноважених служб.

Окрім цього, правоохоронці отримають інструменти для штрафування іноземців, які порушують правила працевлаштування в Польщі. Зміни до Закону про умови працевлаштування іноземців передбачають штрафи до 10 тисяч злотих (близько 113 000 грн за нинішнім курсом. — Ред.) за недотримання норм працевлаштування.

Як швидко пройти польський кордон

Щоб уникнути затримок, перед поїздкою українцям варто підготувати документи та знати порядок проходження контролю:

Паспортний контроль з українського боку — перевіряють дійсність паспорта, візу або дозвіл на перебування (за потреби), документи для дітей та можуть уточнити мету поїздки. Митний контроль з українського боку — огляд особистих речей і багажу. Суми понад 10 000 євро обов’язково декларуються. Нейтральна зона — після українського контролю йдете до польського пункту пропуску, тримаючи документи при собі. Паспортний контроль у Польщі — перевірка паспорта, можливі питання щодо мети поїздки та фінансової спроможності перебування в країні. Митний контроль у Польщі — огляд речей за правилами ЄС. Для алкоголю, тютюну, продуктів та великої готівки діють обмеження.

Після проходження всіх процедур можна офіційно в’їхати до Польщі. Повернутися на попередній етап без повторної перевірки неможливо, тому важливо мати усі необхідні документи й речі.

Раніше ми писали, що можна, а що заборонено перевозити через польський кордон.

Також дізнавайтеся, скільки грошей треба мати для перетину кордону з Польщею.