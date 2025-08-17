Польские пограничники получили новые полномочия — за что будут штрафовать украинцев

Украинцев будут штрафовать на польской границе — кому грозит
Пограничники Польши получат право применять финансовые санкции к иностранцам, в частности украинцам, которые нарушают установленные правила в пограничной зоне или по трудоустройству. В некоторых случаях штрафы составят более 100 000 гривен.
Об этом пишет издание InPoland.
МВДиА подготовило соответствующий проект в связи со вступлением в силу постановления Министерства национальной обороны, которым запрещено несанкционированное фотографирование критической инфраструктуры.
За какие действия можно получить штраф
Согласно изменениям, польские пограничники смогут применять финансовые наказания за фото- или видеофиксацию объектов инфраструктуры Пограничной службы, пунктов пересечения границы или других объектов инфраструктуры, где они выполняют свои уставные обязанности.
Предполагается, что внедрение вышеупомянутых правил позволит сотрудникам пограничной службы эффективно и результативно реагировать на выявленное правонарушение и принимать действенные меры без необходимости привлечения других уполномоченных служб.
Кроме этого, правоохранители получат инструменты для штрафования иностранцев, нарушающих правила трудоустройства в Польше. Изменения в Закон об условиях трудоустройства иностранцев предусматривают штрафы до 10 тысяч злотых (около 113 000 грн по нынешнему курсу. — Ред.) за несоблюдение норм трудоустройства.
Как быстро пройти польскую границу
Чтобы избежать задержек, перед поездкой украинцам стоит подготовить документы и знать порядок прохождения контроля:
- Паспортный контроль с украинской стороны — проверяют действительность паспорта, визу или разрешение на пребывание (при необходимости), документы для детей и могут уточнить цель поездки.
- Таможенный контроль с украинской стороны — досмотр личных вещей и багажа. Суммы свыше 10 000 евро обязательно декларируются.
- Нейтральная зона — после украинского контроля идете к польскому пункту пропуска, держа документы при себе.
- Паспортный контроль в Польше — проверка паспорта, возможные вопросы о цели поездки и финансовой состоятельности пребывания в стране.
- Таможенный контроль в Польше — досмотр вещей по правилам ЕС. Для алкоголя, табака, продуктов и крупной наличности действуют ограничения.
После прохождения всех процедур можно официально въехать в Польшу. Вернуться на предыдущий этап без повторной проверки невозможно, поэтому важно иметь все необходимые документы и вещи.
