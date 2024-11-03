Штрафы за просроченные паспорта — что нужно знать

Украинцев штрафуют за просроченные паспорта — на какую сумму
При достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в свой паспорт в форме соответствующей их возрасту книжечки. Это требование обязательно, и на это отводится один месяц. Если человек не вклеит фото вовремя или не заменит паспорт на новый, документ считается недействительным и это грозит штрафом.
Об этом сообщает пресс-служба Госмиграционной службы.
Подробнее о штрафах
В ведомстве пояснили, что паспорт-книжечка является бессрочным документом и обменивать его на ID-карту не является обязательным. Однако если владелец паспорта не вклеил фото в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка подлежит обмену на ID-карту в обязательном порядке.
Если владелец не вклеит фото в паспорт старого образца или не заменит его на новый, документ считается недействительным.
Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользование недействительным паспортом может привести к наказанию: за первое нарушение — предупреждение, а за повторное нарушение в течение года — штраф в размере от 17 до 51 гривны.
Что еще нужно знать
Напомним, граждане, подлежащие военной службе, обязаны обновить свои личные данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение Резерв+. За отсутствие обновления данных мужчинам грозят штрафы и даже арест имущества.
Мы также писали, что языковой омбудсман Тарас Кремень заявил, что в Украине нарушителям языкового закона придется заплатить немалый штраф. Однако санкции будут применяться не сразу.
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