Штрафы за просроченные паспорта — что нужно знать

Украинский паспорт. Фото: УНІАН

При достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в свой паспорт в форме соответствующей их возрасту книжечки. Это требование обязательно, и на это отводится один месяц. Если человек не вклеит фото вовремя или не заменит паспорт на новый, документ считается недействительным и это грозит штрафом.

Об этом сообщает пресс-служба Госмиграционной службы.

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Подробнее о штрафах

В ведомстве пояснили, что паспорт-книжечка является бессрочным документом и обменивать его на ID-карту не является обязательным. Однако если владелец паспорта не вклеил фото в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка подлежит обмену на ID-карту в обязательном порядке.

Если владелец не вклеит фото в паспорт старого образца или не заменит его на новый, документ считается недействительным.

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользование недействительным паспортом может привести к наказанию: за первое нарушение — предупреждение, а за повторное нарушение в течение года — штраф в размере от 17 до 51 гривны.

Что еще нужно знать

Напомним, граждане, подлежащие военной службе, обязаны обновить свои личные данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение Резерв+. За отсутствие обновления данных мужчинам грозят штрафы и даже арест имущества.

Мы также писали, что языковой омбудсман Тарас Кремень заявил, что в Украине нарушителям языкового закона придется заплатить немалый штраф. Однако санкции будут применяться не сразу.