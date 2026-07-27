Українців попередили про закордонні перекази: які дані автоматично отримує податкова

Жінка переказує гроші, готівка в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Якщо ви отримуєте гроші з-за кордону через популярні платіжні сервіси, варто знати, що частина інформації про ваші рахунки може автоматично потрапляти до української податкової. ДПС автоматично отримує інформацію про рахунки українців у більш ніж 120 країнах. При цьому не всі міжнародні платіжні сервіси передають дані однаково.

Що варто знати, аби не отримати проблем з податками, розповідає Новини.LIVE з посиланням на експертів ресурсу "Податки фіз осіб та ФОП".

Які сервіси передають інформацію податковій

Україна вже повноцінно працює за міжнародним стандартом автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS із понад 120 країнами. Після запровадження нових правил CRS 2.0 прозорість закордонних рахунків українців стала ще більшою.

За словами експертів, доступ податкової до інформації залежить від того, як працює конкретний сервіс.

Revolut працює як повноцінний банк і повністю підключений до системи CRS. Тому інформація про рахунки українських клієнтів автоматично передається до ДПС.

Wise має кілька юридичних осіб у різних країнах. Якщо під час реєстрації користувач підтверджував своє податкове резидентство, його дані також можуть передаватися українській податковій.

Коли Payoneer передає дані

Із Payoneer ситуація складніша. Оскільки головна компанія зареєстрована у США, які не беруть участі в системі CRS, інформація про доларові рахунки автоматично не передається.

Але дані все ж можуть потрапити до ДПС, якщо:

користувач має рахунки в євро або фунтах стерлінгів;

користується фізичною карткою, випущеною ірландським банком;

зареєстрований за європейською адресою.

Що з PayPal

У PayPal сама система не передає інформацію про внутрішні перекази. Але операції стають видимими після того, як гроші виводяться на особисту банківську картку.

Експерти також наголошують, що українські ФОП не можуть напряму виводити кошти з PayPal на підприємницький рахунок. Тому бізнес-платежі, отримані через цей сервіс, можуть вважатися особистим доходом фізичної особи. У такому разі під час перевірки вони оподатковуватимуться за ставкою 18% ПДФО та військовим збором.

Як ФОП правильно отримувати гроші

Експерти радять підприємцям, які працюють через Wise або Payoneer, обов'язково переказувати отримані кошти на свій підприємницький рахунок в українському банку.

Алгоритм виглядає так:

у день надходження валюти на рахунок фіксується офіційний курс НБУ — саме ця дата вважається датою отримання доходу;

до кінця звітного кварталу гроші потрібно переказати на валютний IBAN підприємця в українському банку.

Якщо ж кошти залишаються на балансі платіжної системи або переводяться на звичайну картку фізособи, податкова може розцінити їх як особистий дохід громадянина, який оподатковується за загальними ставками.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк встановлює ліміти на карткові перекази, однак клієнти можуть змінити ці обмеження самостійно. Налаштувати суму переказів або скасувати окремі обмеження можна через мобільний застосунок банку чи чат-бот, змінивши параметри потрібної картки.

Також Новини.LIVE писали, що перекази від родичів з-за кордону можуть вплинути на право отримувати допомогу для малозабезпечених сімей. Під час розрахунку доходів ПФУ враховує не лише зарплати чи пенсії, а й такі грошові надходження, через що виплати можуть зменшити або не призначити.