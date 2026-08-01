Українців попередили про шахраїв: 6 ознак, що вас хочуть обдурити з продажем авто

Люди розглядають автомобілі, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Шахраї усе частіше з’являються на популярних онлайн-платформах. Там вони публікують фальшиві оголошення й намагаються продати українцям неіснуючі автомобілі. Кількість шахрайських схем останнім часом зростає.

У Головному сервісному центрі МВС (ГСЦ МВС) пояснили, як не стати жертвою шахраїв під час купівлі авто онлайн, передає Новини.LIVE.

Як працюють шахраї

Як правило аферисти публікують дуже вигідні пропозиції та створюють штучний дефіцит. В таких оголошеннях часто є фрази на кшталт "лише сьогодні", "терміновий продаж" або "оформимо угоду дистанційно".

"Основна мета таких продавців — змусити покупця якнайшвидше переказати аванс або повну вартість автомобіля", — пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

Як розпізнати шахраїв

Правоохоронці виокремили 6 головних ознак, які свідчать про можливе шахрайство:

ціна значно нижча за ринкову;

продавець вимагає передоплату або завдаток;

відмовляється показати автомобіль особисто чи провести перевірку на СТО;

коментарі під оголошенням заблоковані;

пропонує оформити документи без участі покупця;

спілкується виключно через месенджери.

У ГСЦ МВС наголошують, що у разі, якщо в оголошенні є одразу кілька таких факторів, від покупки краще відмовитися.

Як правильно купувати автомобіль

Покупець, насамперед, має уважно перевірити як продавця, так і його автомобіль. Також потрібно:

звернути увагу на дату створення профілю продавця — новий акаунт із єдиним оголошенням може бути ознакою шахрайства;

перевірити фотографії автомобіля через пошук за зображеннями, адже нерідко використовуються фото з іноземних сайтів або чужих оголошень;

обов'язково запитати VIN-код автомобіля. Якщо продавець відмовляється його надати — це серйозний привід насторожитися;

сам покупець повинен мати при собі паспорт громадянина України та РНОКПП.

Ще одна важлива умова — перевірка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Зробити це можна онлайн на сервісі "Перевірка документів" на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що шахраї дізнаються про ваш ПІН-код до картки, коли ви знімаєте гроші в банкоматі. Для цього зловмисники користуються тонкою ниткою, яку протягують в картоприймач банкомата. Коли ви завершите операцію, банкомат вже не поверне вам картку, адже її заблокує нитка.

Ще Новини.LIVE писали, що на гачок до шахраїв часто потрапляють українці, які планують відпустку. Через поспіх та неуважність вони часто вірять в оголошення з великими знижками. Найчастіше вони стосуються оренди житла, квитків та "гарячих турів".