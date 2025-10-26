Відео
Україна
Українців попередили про нові штрафи у Польщі — що відомо

Українців попередили про нові штрафи у Польщі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:48
Оновлено: 16:12
Перевірка автівок поліцією у Польщі — за що водія можуть оштрафувати на 3 тисячі злотих
Водій за кермом автівки. Фото: Unsplash

На українців у Польщі чекають масові перевірки на предмет технічного стану транспортних засобів. Процес триватиме до кінця 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідє, що про це відомо.

Читайте також:

Як перевірятимуть автомобілі

Правоохоронці, за даними видання Interia, прискіпливо перевірятимуть:

  • правильність налаштування фар;
  • пошкодженість або помутнілість на плафонах;
  • справність освітлення.

Особливо ретельно польська дорожня поліція перевірятиме автомобілі старих моделей. 

Також водіям з України не варто забувати, що у Польщі не можна використовувати ретрофіти — світлодіодні джерела світла в галогенних фарах в автомобілях з оригінальним галогенним освітленням.

Які штрафи чекають на водіїв

За їзду без обов’язкового освітлення водіям загрожує штраф від 100 до 300 злотих (від 1 115 до 3 345 гривень). За керування технічно несправним транспортним засобом водія оштрафують на суму від 20 до 3 тисяч злотих (від 223 до 33 450 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року українські водійські посвідчення втратили чинність для громадян України, які перебувають у Польщі понад 180 днів. Тепер водіям потрібно отримати польські права на водіння транспортних засобів. 

Якщо цей документ не отримати — прирівнюється до керування автомобілем без водійського посвідчення, що тягне за собою штраф до 2 000 злотих (приблизно 22 700 грн).

Раніше ми розповідали, що у Польщі людей штрафують за неправильне опалення домівок. Суми штрафів коливаються від 500 до 5000 злотих (від 5 747 до 57 476 грн). Дізнавайтесь також, за які порушення в Польщі іноземцям загрожує депортація

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
