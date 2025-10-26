Перевірка автівок поліцією у Польщі — за що водія можуть оштрафувати на 3 тисячі злотих

Водій за кермом автівки. Фото: Unsplash

На українців у Польщі чекають масові перевірки на предмет технічного стану транспортних засобів. Процес триватиме до кінця 2025 року.

Як перевірятимуть автомобілі

Правоохоронці, за даними видання Interia, прискіпливо перевірятимуть:

правильність налаштування фар;

пошкодженість або помутнілість на плафонах;

справність освітлення.

Особливо ретельно польська дорожня поліція перевірятиме автомобілі старих моделей.

Також водіям з України не варто забувати, що у Польщі не можна використовувати ретрофіти — світлодіодні джерела світла в галогенних фарах в автомобілях з оригінальним галогенним освітленням.

Які штрафи чекають на водіїв

За їзду без обов’язкового освітлення водіям загрожує штраф від 100 до 300 злотих (від 1 115 до 3 345 гривень). За керування технічно несправним транспортним засобом водія оштрафують на суму від 20 до 3 тисяч злотих (від 223 до 33 450 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року українські водійські посвідчення втратили чинність для громадян України, які перебувають у Польщі понад 180 днів. Тепер водіям потрібно отримати польські права на водіння транспортних засобів.

Якщо цей документ не отримати — прирівнюється до керування автомобілем без водійського посвідчення, що тягне за собою штраф до 2 000 злотих (приблизно 22 700 грн).

