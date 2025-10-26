Перевірка автівок поліцією у Польщі — за що водія можуть оштрафувати на 3 тисячі злотих

Українців попередили про нові штрафи у Польщі — що відомо
На українців у Польщі чекають масові перевірки на предмет технічного стану транспортних засобів. Процес триватиме до кінця 2025 року.
Сайт Новини.LIVE розповідє, що про це відомо.
Як перевірятимуть автомобілі
Правоохоронці, за даними видання Interia, прискіпливо перевірятимуть:
- правильність налаштування фар;
- пошкодженість або помутнілість на плафонах;
- справність освітлення.
Особливо ретельно польська дорожня поліція перевірятиме автомобілі старих моделей.
Також водіям з України не варто забувати, що у Польщі не можна використовувати ретрофіти — світлодіодні джерела світла в галогенних фарах в автомобілях з оригінальним галогенним освітленням.
Які штрафи чекають на водіїв
За їзду без обов’язкового освітлення водіям загрожує штраф від 100 до 300 злотих (від 1 115 до 3 345 гривень). За керування технічно несправним транспортним засобом водія оштрафують на суму від 20 до 3 тисяч злотих (від 223 до 33 450 гривень).
Що ще варто знати
Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року українські водійські посвідчення втратили чинність для громадян України, які перебувають у Польщі понад 180 днів. Тепер водіям потрібно отримати польські права на водіння транспортних засобів.
Якщо цей документ не отримати — прирівнюється до керування автомобілем без водійського посвідчення, що тягне за собою штраф до 2 000 злотих (приблизно 22 700 грн).
Раніше ми розповідали, що у Польщі людей штрафують за неправильне опалення домівок. Суми штрафів коливаються від 500 до 5000 злотих (від 5 747 до 57 476 грн). Дізнавайтесь також, за які порушення в Польщі іноземцям загрожує депортація.
