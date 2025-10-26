Проверка автомобилей полицией в Польше — за что водителя могут оштрафовать на 3 тысячи злотых

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

Украинцев в Польше ждут массовые проверки на предмет технического состояния транспортных средств. Процесс продлится до конца 2025 года.

Процесс продлится до конца 2025 года.

Как будут проверять автомобили

Правоохранители, по данным издания Interia, будут тщательно проверять:

правильность настройки фар;

поврежденность или помутнение на плафонах;

исправность освещения.

Особенно тщательно польская дорожная полиция будет проверять автомобили старых моделей.

Также водителям из Украины не стоит забывать, что в Польше нельзя использовать ретрофиты — светодиодные источники света в галогенных фарах в автомобилях с оригинальным галогенным освещением.

Какие штрафы ждут водителей

За езду без обязательного освещения водителям грозит штраф от 100 до 300 злотых (от 1 115 до 3 345 гривен). За управление технически неисправным транспортным средством водителя оштрафуют на сумму от 20 до 3 тысяч злотых (от 223 до 33 450 гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения утратили силу для граждан Украины, которые находятся в Польше более 180 дней. Теперь водителям нужно получить польские права на вождение транспортных средств.

Если этот документ не получить - приравнивается к управлению автомобилем без водительского удостоверения, что влечет за собой штраф до 2 000 злотых (примерно 22 700 грн).

Ранее мы рассказывали, что в Польше людей штрафуют за неправильное отопление домов. Суммы штрафов колеблются от 500 до 5000 злотых (от 5 747 до 57 476 грн). Узнавайте также, за какие нарушения в Польше иностранцам грозит депортация.