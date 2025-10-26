Видео
Главная Финансы Украинцев предупредили о новых штрафах в Польше — что известно

Украинцев предупредили о новых штрафах в Польше — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 15:48
обновлено: 16:12
Проверка автомобилей полицией в Польше — за что водителя могут оштрафовать на 3 тысячи злотых
Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

Украинцев в Польше ждут массовые проверки на предмет технического состояния транспортных средств. Процесс продлится до конца 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывают, что об этом известно.

Читайте также:

Как будут проверять автомобили

Правоохранители, по данным издания Interia, будут тщательно проверять:

  • правильность настройки фар;
  • поврежденность или помутнение на плафонах;
  • исправность освещения.

Особенно тщательно польская дорожная полиция будет проверять автомобили старых моделей.

Также водителям из Украины не стоит забывать, что в Польше нельзя использовать ретрофиты — светодиодные источники света в галогенных фарах в автомобилях с оригинальным галогенным освещением.

Какие штрафы ждут водителей

За езду без обязательного освещения водителям грозит штраф от 100 до 300 злотых (от 1 115 до 3 345 гривен). За управление технически неисправным транспортным средством водителя оштрафуют на сумму от 20 до 3 тысяч злотых (от 223 до 33 450 гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения утратили силу для граждан Украины, которые находятся в Польше более 180 дней. Теперь водителям нужно получить польские права на вождение транспортных средств.

Если этот документ не получить - приравнивается к управлению автомобилем без водительского удостоверения, что влечет за собой штраф до 2 000 злотых (примерно 22 700 грн).

Ранее мы рассказывали, что в Польше людей штрафуют за неправильное отопление домов. Суммы штрафов колеблются от 500 до 5000 злотых (от 5 747 до 57 476 грн). Узнавайте также, за какие нарушения в Польше иностранцам грозит депортация.

Польша полиция штрафы нарушения автомобиль водители
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
