Проверка автомобилей полицией в Польше — за что водителя могут оштрафовать на 3 тысячи злотых

Украинцев предупредили о новых штрафах в Польше — что известно
Украинцев в Польше ждут массовые проверки на предмет технического состояния транспортных средств. Процесс продлится до конца 2025 года.
Как будут проверять автомобили
Правоохранители, по данным издания Interia, будут тщательно проверять:
- правильность настройки фар;
- поврежденность или помутнение на плафонах;
- исправность освещения.
Особенно тщательно польская дорожная полиция будет проверять автомобили старых моделей.
Также водителям из Украины не стоит забывать, что в Польше нельзя использовать ретрофиты — светодиодные источники света в галогенных фарах в автомобилях с оригинальным галогенным освещением.
Какие штрафы ждут водителей
За езду без обязательного освещения водителям грозит штраф от 100 до 300 злотых (от 1 115 до 3 345 гривен). За управление технически неисправным транспортным средством водителя оштрафуют на сумму от 20 до 3 тысяч злотых (от 223 до 33 450 гривен).
Что еще стоит знать
Напомним, что с 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения утратили силу для граждан Украины, которые находятся в Польше более 180 дней. Теперь водителям нужно получить польские права на вождение транспортных средств.
Если этот документ не получить - приравнивается к управлению автомобилем без водительского удостоверения, что влечет за собой штраф до 2 000 злотых (примерно 22 700 грн).
