Штрафы за просроченный паспорт в Украине в 2025 году — о каких суммах идет речь

Человек держит паспорт в руке. Фото: Новини.LIVE

Паспорт должен быть у каждого гражданина Украины. Это основной документ удостоверения личности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если истек срок действия паспорта, и какой штраф придется заплатить за несвоевременную замену документа.

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Срок действия паспорта в Украине — что нужно знать

Паспорт украинцам, как говорится на сайте Госмиграционной службы, выдают с достижением 14-летнего возраста. Когда людям исполняется 25 и 45 лет, они вклеивают новые фотографии в паспорт в форме книжечки. Это обязанность каждого гражданина, который имеет такой паспорт. Срок действия бумажного паспорта является неограниченным, но просрочка наступает:

при изменении информации, внесенной в паспорт (заключение брака, изменение фамилии);

при обнаружении обнаружения ошибки в информации в паспорте;

при повреждении паспорта;

если лицо, достигшее 25 или 45 лет, не обратилось в определенный срок (не позднее чем за месяц после достижения соответствующего возраста) для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий.

Если в течение месяца после своего дня рождения не сменить фотографию в паспорте, тогда вам придется менять паспорт-книжечку на ID-карту.

Штраф за просроченный паспорт

Паспорт считается недействительным, если в нем отсутствует фотография, которая соответствует возрасту его владельца. Так, в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях указано, что за недействительный паспорт граждане сначала получают предупреждение. Если же в течение года человек не исправит нарушение, тогда ему придется заплатить штраф, размер которого варьируется от 17 до 51 грн.

Однако важно знать, что в связи с полномасштабной войной с Россией некоторые нормы украинского законодательства временно не действуют. По информации Госмиграционной службы, если во время войны срок действия ID-карты закончился или в паспорт-книжечку не вклеена новая фотография, такой паспорт является действительным на все время военного положения и еще в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены.

Но это правило касается только тех граждан, которые, например, выехали за границу и пока не могут обменять паспорт или вклеить новую фотографию.

Если человек живет на неоккупированных территориях Украины, тогда он может беспрепятственно прийти в сервисный центр Государственной миграционной службы и, если это нужно, заменить паспорт.

Ранее стало известно, что гражданам с паспортами РФ, не будут выдавать украинский паспорт. Такая норма должна появиться в законе о множественном гражданстве. Узнавайте также, что нужно сделать, чтобы получить гражданство Польши.