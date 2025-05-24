У Дерподатковій попередили українців про фейкові листи від шахраїв — що треба знати

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

У Державній податковій службі України (ДПСУ) попередили громадян про розсилку фейкових листів на електронну пошту. У вкладенні є програмне забезпечення зі шкідливим вмістом.

Про це йдеться на сайті ДПС.

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Що сталося

Так, від зловмисників надходять листи з темою "Запит документів ГУ ДПС України: назва організації", до яких прикріплено PDF-файл або вказується посилання на сторонній ресурс. Якщо перейти за посиланням, відбудеться завантаження JavaScript-файлу із назвою "Запит ГУ ДПС України СЕД 22.05.2025-0048811.pdf.js". Воно має шкідливе програмне забезпечення, завдяки якому аферисти можуть отримати віддалений доступ до комп’ютера користувача.

"Відкриття вкладень або посилань із таких листів може призвести до повного контролю над вашим комп’ютером сторонніми особами", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

У Держподатковій нагадали громадянам, що:

офіційні електронні адреси ДПС завжди мають домен @tax.gov.ua;

не можна відкривати вкладення або посилання у листах, які видаються вам підозрілими;

підтверджуйте факт надсилання листа безпосередньо з відомої вам адреси відправника.

"Фішингові атаки можуть містити архіви або скрипти, призначені для встановлення вірусів, троянів та програм віддаленого керування", — підкреслюють податківці.

Нагадаємо, від деяких українців вимагають з'явитися в територіальні відділення ДПС. Відповідні листи надіслали громадянам, які торгують товарами онлайн та отримують гроші на свої банківські картки. Дізнавайтесь також, чи потрібно українцям, які перетинають кордон, оподатковувати техніку.