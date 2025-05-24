В Госналоговой предупредили украинцев о фейковых письмах от мошенников — что надо знать

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) предупредили граждан о рассылке фейковых писем на электронную почту. Во вложении есть программное обеспечение с вредоносным содержимым.

Об этом говорится на сайте ГНС.

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Что произошло

Так, от злоумышленников поступают письма с темой "Запрос документов ГУ ГНС Украины: название организации", к которым прикреплен PDF-файл или указывается ссылка на сторонний ресурс. Если перейти по ссылке, произойдет загрузка JavaScript-файла с названием "Запит ГУ ДПС України СЕД 22.05.2025-0048811.pdf.js". В нем есть вредоносное программное обеспечение, благодаря которому аферисты могут получить удаленный доступ к компьютеру пользователя.

"Открытие вложений или ссылок из таких писем может привести к полному контролю над вашим компьютером посторонними лицами", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

В Госналоговой напомнили гражданам, что:

официальные электронные адреса ГНС всегда имеют домен @tax.gov.ua;

нельзя открывать вложения или ссылки в письмах, которые кажутся вам подозрительными;

подтверждайте факт отправки письма непосредственно с известного вам адреса отправителя.

"Фишинговые атаки могут содержать архивы или скрипты, предназначенные для установки вирусов, троянов и программ удаленного управления", — подчеркивают налоговики.

Напомним, от некоторых украинцев требуют явиться в территориальные отделения ГНС. Соответствующие письма прислали гражданам, которые торгуют товарами онлайн и получают деньги на свои банковские карты. Узнавайте также, нужно ли украинцам, которые пересекают границу, облагать налогом технику.