Компенсація за неякісний газ для українців — хто заплатить у 2025 році

Газова конфорка. Фото: УНІАН

Українці мають отримувати якісний газ, інакше Оператор "Газорозподільних мереж" (ГРМ) виплачуватиме споживачам компенсацію. Крім того, якщо експертиза з'ясує, що українцям постачали газ, який не відповідав стандартам якості, людям перерахують суми в платіжках.

Компенсація за постачання неякісного газу — деталі

Як йдеться у матеріалі видання ГазПравда, також оператор ГРМ має слідкувати за цілодобовим доступом до газорозподільної системи та передачі належних обсягів природного газу.

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"Наступний обов’язок логічно пов’язаний із основним. Якщо оператор має забезпечити доставку газу належної якості, то він же має і сплачувати компенсацію у разі невідповідності якості природного газу", — йдеться у повідомленні.

Отже, якщо споживач газу отримував неякісний ресурс, оператор ГРМ має перерахувати йому обсяги розподіленого природного газу та надати відповідну грошову компенсацію. Але для цього потрібно, щоби тиск та/або якість природного газу не відповідала параметрам, які визначені у Кодексі газорозподільних систем.

Основний показник якості природного газу — це теплота згоряння (калорійність) палива. За державними стандартами, показник має бути на рівні не менше 7 600 ккал/куб. м.

Перевірка тиску або якісних показників "блакитного палива" відбувається після того, як споживач подасть письмову заяву. Представник ГРМ повинен приїхати впродовж двох робочих днів у містах і п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений зі споживачем час.

"Але зловживати цим обов’язком оператора ГРМ не потрібно. Якщо Ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть в межах норми, то компенсувати витрати, які поніс оператор на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви", — зазначається в матеріалі.

При цьому у споживача є право за власний кошт ініціювати проведення аналізу фізико-хімічних показників природного газу в альтернативній хімлабораторії.

Раніше стало відомо, що Міжнародний трибунал зобов'язав російський Газпром виплатити 1,37 мільярда доларів українському Нафтогазу. Це гроші за спожитий газ в рамках принципу take or pay, які росіяни відмовлялися платити. Дізнавайтесь також, чи зміняться тарифи на світло, газ та воду у липні 2025 року.